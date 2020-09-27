5 مخيمات لإيواء 500 أسرة سودانية

أول النهار

نظمت جمعية الهلال الاحمر الكويتية يوما ترفيهيا بدار الاطفال الايتام في الخرطوم.

وقال رئيس البعثة عبدالرحمن العون في تصريح لـ«كونا» ان الجمعية قامت بتوزيع هدايا على 150 طفلا في دار الاطفال الايتام بالخرطوم ضمن البرامج المصاحبة لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان. ووصل جسر جوي من المساعدات الإنسانية الكويتية للخرطوم في وقت سابق محملا بنحو 100 طن من المساعدات الإنسانية فيما أنشأ الهلال الاحمر 5 مخيمات لايواء 500 اسرة.

وحذرت السلطات السودانية من تداعيات الفيضانات واعلنت حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر كما قررت اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية بعد تزايد الامطار وارتفاع النيل إلى مستوى قياسي.

وبحسب مفوضية العون الانساني في السودان فإن أكثر من 770 ألف شخص تأثروا بالامطار والفيضانات التي تسببت كذلك في وفاة 121 شخصا واصابة 45 اخرين وانهيار نحو 100 الف منزل فيما تدمرت مساحة 1700 هكتار من الأراضي الزراعية كما تم رصد 5930 حالة نفوق للماشية.

