الخالد: لا سلام إلا وفق المبادرة العربية وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية

الأولى

أكد ممثل سمو أمير البلاد إلى الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

وقال الخالد في كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها سموه عبر تقنية الاتصال المرئي مساء الجمعة: ما زالت القضية الفلسطينية تحظى بمكانة مركزية تاريخية ومحورية في عالمينا العربي والاسلامي مؤكدين اهمية مواصلة بذل الجهود من اجل اعادة اطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967.

وأكد الخالد ان استمرار الأزمة في اليمن وما تحمله من تهديدات خطيرة للأمن والاستقرار الاقليمي دلالة بارزة على واقع وكيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى اهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقال: في هذا الصدد نجدد موقفنا الراسخ بان الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2216 مجددين دعمنا لكل الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية لاستئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي يطوي امد هذه الأزمة.

ودعا الخالد جميع الأطراف إلى التعاطي الايجابي والموافقة على المقترحات التي تقدم بها مرحبين بذات الوقت بالأدوار البناءة التي قامت بها المملكة العربية السعودية من اجل تنفيذ اتفاق الرياض ومجددين بالوقت ذاته ادانتنا لكل الاعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية ودعمنا لجميع الاجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على امنها واستقرارها ومشددين كذلك على المطالبة بأهمية التعجيل بمعالجة مسألة ناقلة النفط «صافر» تفاديا لكارثة بيئية محتملة قد لا تحمد عقباها.

واشار الخالد إلى ان تطورات الأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر تقف بكل ما تحمله من معاناة انسانية كشاهد حقيقي على ان فقدان الاجماع الدولي وزيادة التدخلات الخارجية كان سببا رئيسا في اطالة امد هذا النزاع الدامي، آملا الوصول إلى تسوية سياسية.

وجدد في الوقت نفسه موقف الكويت الثابت بأنه لا حل لتلك المأساة الا عبر طاولة المفاوضات فهي السبيل الوحيد لانهاء تلك الكارثة الانسانية داعين جميع الأطراف إلى الانخراط بايجابية في المفاوضات مثمنين وداعمين الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام الخاص إلى سورية. وجدد الخالد الدعوة للجمهورية الاسلامية الايرانية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة والبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج بما يسهم في ارساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية لشعوبها كما ندعوها إلى التعاون مع المجتمع الدولي لنزع فتيل التوتر والتصعيد في المنطقة.

ونوه الخالد إلى انه ما زالت ليبيا تشهد حالة انقسام مؤسسي حاد منذ اكثر من ست سنوات تفاقمت مؤشراتها الخطيرة على امن واستقرار البلاد ودول المنطقة مجددين دعوتنا للأطراف الليبية بضرورة ضبط النفس وبأهمية تغليب الحلول السلمية القائمة على الحوار ونبذ العنف معربين عن تطلعنا ان تؤدي تلك الجهود إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن امن واستقرار ووحدة ليبيا وتلبي تطلعات شعبها.

وأكد الخالد انه وفي ظل ما تشهده عدة دول في منطقتنا من استفحال خطر الارهاب المدمر في كل من اليمن وليبيا وسورية والصومال وأفغانستان سجلت تجربة العراق بوصفه من اكثر الدول معاناة من جرائم تنظيم داعش الارهابي والذي كان للدور الكبير للمجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن وبالتعاون مع الحكومة العراقية الأثر الملموس في تطهير الأراضي العراقية من ذلك الكيان الارهابي.

وجدد الخالد التأكيد على اهمية استمرار دعم جهود الحكومة العراقية في سبيل اعادة الاعمار وفرض الاستقرار على جميع اراضيها معربا عن الارتياح لنتائج مباحثات السلام الأفغانية التي استضافتها دولة قطر مشيدين بدورها وجهودها المشهودة في هذا الشأن ومعربين ايضا عن تقديرنا لما تحلت به الاطراف الأفغانية المشاركة من روح مسؤولة وحرص مشترك على تحقيق الأمن والسلام المنشودين.

وعرج الخالد في كلمته إلى جائحة «كورونا» مؤكدا ان ما الحقته الجائحة من اضرار شديدة الوقع على مختلف المسارات والأصعدة الحيوية والأساسية في حياتنا اليوم جعلها تعد حدثا له ما بعده اضافة لما سجل من اعلى موجات الركود التي تعصف بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال: في ظل حالة الترقب نحو الاعلان عن الحل المنتظر سواء عبر لقاح موثق أو علاج مصدق ذلك الحل الكفيل بانتشال العالم من آتون هذه الأزمة الدولية وبوقف موجات التدهور واعادة الامل للبشرية نحو استعادة نمط حياتهم المعتاد.

واضاف: وفي اطار تحمل الكويت لمسؤولياتها في دعم جهود المجتمع الدولي لمحاربة هذا الوباء فقد ساهمت الكويت بمبلغ يقارب مئتين وتسعين مليون دولار مؤكدة التزامها بالتعاون لدعم كل ما يصب في صالح الجهود الدولية للاسراع في عملية تصنيع اللقاح واتاحته بشكل عادل للدول الأكثر احتياجا اضافة لاعلانها الاستعداد لاستضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس كورونا المستجد والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات الكويت.