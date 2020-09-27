مسؤولون وراء تراجع التصنيف السيادي!

الأولى

? كتب حسام رجب وعمر أبو الفتوح

دعت مصادر اقتصادية، الى توقف المسؤولين الحكوميين عن اطلاق تصريحات سلبية حول الوضع الاقتصادي والمالي، حيث كان له بالغ الأثر على نظرة وكالات التصنيف الائتمانية على الأداء الاقتصادي، والتشكيك بقدرة الدولة على تحقيق الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية، كما انه سيؤثر على نظرة المؤسسات المستقبلية للبلاد. (طالع ص07)

وفي هذا السياق، اشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر، الى ان السبب الرئيس وراء الخفض الأخير للتنصيف، يعود الى التصريحات والبيانات التي اصدرها بعض المسؤولين عن الوضع المالي والاقتصادي، وهي تصريحات سلبية متضاربة لا حاجة ولا داع لها ولا اي فائدة تجنى من ورائها.

وبين البدر في تصريحات لـالنهار ان الكويت لا تحتاج الى لجان وفرق لدراسة تراجع التصنيف الائتماني للكويت، وانما الى تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة والملحة.

وأضاف ان علاج ازمة التصنيفات واضحة تماماً وتتلخص في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للتخطيط والاسراع بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والعاجلة دون تأجيل.

وأشار البدر الى ان خطوات الاصلاحات الاقتصادية المتكاملة المدروسة متوافرة لدى مجلس التخطيط!، لكنها تحتاج للتفعيل.

