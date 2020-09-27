لبنان: مصطفى أديب يعتذر والحكومة إلى المربع الأول

الأولى

بيروت- الوكالات: أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب أمس اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر، وهو ما يعيد الأمور إلى المربع الأول ويوجه ضربة لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بها ودعمها، في حين وصفت باريس التطورات بأنها «انتكاسة» لكنها أكدت عزمها دعم لبنان لاخراجه من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990..... (طالع ص 14).

وأكد أديب أن لبنان لايجب أن يتخلى عن المبادرة الفرنسية. وقال بعد أن التقى برئيس الجمهورية «إنني أؤكد أن هذه المبادرة يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من الدولة الفرنسية الصديقة ومن الرئيس ماكرون شخصيا بدعم لبنان ومساندته»، واضاف «بما أن تشكيلة بالمواصفات التي وضعتها باتت محكومة سلفا بالفشل، وحرصا مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها وميثاقيتها، فإني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة».

وفيما قال قصر الاليزيه الرئاسي الفرنسي إن مبادرة ماكرون لا ترتبط بشخص واحد فقد أكد مصدر دبلوماسي فرنسي ان استقالة أديب «انتكاسة، لكننا لن نيأس. هؤلاء الناس يجب أن يدركوا أن هذا أكبر من لبنان. ووعد السياسيون في لبنان باريس بتشكيل حكومة بحلول منتصف سبتمبر. في غضون ذلك أكدت الرئاسة اللبنانية أن عون قبل كتاب الاعتذار وقالت في بيان ان عون اعتبر أن «المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته الى لبنان في الأول من الشهر الحالي لا تزال مستمرة وتلقى منه كل الدعم، وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي».

من جانبه أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي التزام البرلمانيين اللبنانيين الثابت بمبادرة ماكرون، قائلا «لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها، ولكن هناك من أغرقها فيما يخالف كل الأصول المتبعة».

من جهته قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، إن كل من يحتفل بسقوط المبادرة الفرنسية سيندم على ضياع تلك الفرصة. وأضاف في بيان «نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنكم ستعضون أصابعكم ندما».

وكان أديب السفير السابق لدى برلين، قد كُلف بتشكيل حكومة في 31 أغسطس بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي أمّن توافقا على تسميته. واصطدم تشكيل الحكومة بحجر عثرة عند مطالبة «الثنائي الشيعي» حركة «أمل» وحزب الله، بتسمية عدد من المناصب في الحكومة منها حقيبة المالية.