«الصحة»: تسجيل 758 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 649

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 758 إصابة جديدة بمرض كورونا في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 103199 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 597 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 649 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 94211 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند في بيان صحافي ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 108 حالات ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8391.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4138 مسحة ليصل مجموع الفحوصات 733893 فحصا.