المقصيد: تأجيل مقابلات المعلمين الجدد والوظائف الإشرافية

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أعلن وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد عن تأجيل مقابلات المعلمين الجدد والوظائف الاشرافية بجميع فئاتها حتى اشعار ا?خر، بسبب الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد ومنعاً لانتشار فيروس كوفيد -19 واستناداً الى الارشادات الوقائية لوزارة الصحة.

وكشف المقصيد عن اجراءات مشددة جديدة بشأن دخول المراجعين والموظفين الى مبنى ديوان عام الوزارة، وعدم السماح بالدخول سوى للحاصلين على مواعيد مسبقة من الموقع الالكتروني الرسمي.

وأشار الى ان الوزارة قررت بعد التنسيق مع القطاع الاداري استقبال المراجعين غير الكويتيين الراغبين في تجديد اقاماتهم بعد انتهاء الدوام الرسمي اعتباراً من اليوم الأحد من الساعة 1.30 ظهراً وحتى 5 مساءً، ولن يسمح بدخول المراجعين الى ديوان عام وزارة التربية الا عن طريق الباركود.

وبشأن اختبارات طلبة المنازل والدور الثاني المقرر انطلاقها اليوم، قال المقصيد ان الوزارة اخذت على عاتقها اتباع جميع الاجراءات الاحترازية وشروط السلامة تطبيقا للتعليمات الوقائية من قبل السلطات الصحية اثناء فترة الاختبارات وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والادارية.