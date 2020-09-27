«الشؤون»: إعفاء الفروع الاستثمارية في «التعاونيات» من الإيجارات

الأولى

اعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، اعفاء الفروع الاستثمارية في الجمعيات التعاونية من الايجارات وفقاً لخطة من 4 مراحل تماشياً مع الخطة الحكومية للدولة.

واوضح ان الوزارة اصدرت تعميما الى اتحاد الجمعيات يتضمن خطتها لاعفاء المستثمرين وفق المراحل والجدول الزمني المعد من قبل السلطات الحكومية.

واضاف انه وفقا للمرحلة الاولى اعتبارا من 22 مارس 2020 وحتى قبل فرض الحظر الكلي في 9 مايو تقرر اعفاء الفروع من القيمة الايجارية بنسبه 50% للانشطة المسموح لها بالمزاولة، و100? من الانشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاولة.

وتابع: اما المرحلة الثانية فمن 10 مايو إلى 31 مايو وهي التي فُرض فيها الحظر الكلي فتقرر اعفاء جميع الانشطة بنسبة 100? من القيمة الايجارية، فيما أُعفيت جميع الانشطة من نصف القيمة الايجارية في المرحلة الثالثة من 1 يونيو حتى 30 أغسطس باستثناء غير المصرح لها بالمزاولة التي اُعفيت بنسبة 100?، في حين طبقت بالمرحلة الرابعة المقررة من 1 سبتمبر 2020 من سداد قيمة الايجار لجميع الافرع الاستثمارية.

وقال ان ما تعرضت له البلاد منذ بدء انتشار الوباء يعد ظرفاً استثنائياً تضافرت فيه جهود الجهات الحكومية متمثلة بوزارة الشؤون والجمعيات التعاونية لمنع تضرر الجمعيات ومستثمريها من سلبيات تداعيات كورونا.

واوضح أن قرار اعفاء الفروع الاستثمارية وُضع بمعايير ونسب محددة تتسق وتتفق مع قرارات الجهات ذات الاختصاص بهدف اصلاح الوضع الاقتصادي للدولة.