تصريحات سلبية ومتضاربة تقود الاقتصاد إلى المجهول!

مال وأعمال

استنكرت مصادر مسؤولة لـ «النهار» التصريحات السلبية لبعض المسؤولين حول الوضع الاقتصادي والمالي والذي كان له بالغ الأثر على نظرة وكالات التصنيف الائتمانية على الأداء الاقتصادي والتشكك بقدرة الدولة على تحقيق الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وفي هذا السياق، شدد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر على أن نجدة الوضع الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة لابد وأن تتضمن تنفيذ مشروع «كويت جديدة 2035» والتخصيص العام وإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة.

وبين البدر في تصريحات خاصة لـ «النهار» أن الكويت لا تحتاج إلى لجان وفرق لدراسة تراجع التصنيف الائتماني للكويت، وإنما نحتاج إلى ضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة والملحة.

وأضاف أن علاج أزمة التصنيفات واضحة تماماً وتتلخص في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للتخطيط والإسراع بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والعاجلة دون تأجيل.

وفي تعليق منه حول الأسباب التي أدت إلى خفض التصنيفات الائتمانية، أشار البدر إلى أن السبب الرئيس وراء الخفض الأخير يعود إلى التصريحات والبيانات التي أصدرها بعض المسؤولين عن الوضع المالي والاقتصادي، وهي تصريحات سلبية متضاربة لا حاجة ولا داع لها ولا أي فائدة تجنى من ورائها.

وأضاف أن تلك التصريحات تثير الشك لدى المحللين العالميين ولدى المواطنين في قدرة أولئك المسؤولين على معالجة موضوع السيولة بشكل مناسب وإجراء الإصلاح المطلوب، بل وتبعث على التخوف لدى المؤسسات العالمية من قدرة الدولة على سداد التزاماتها الأجنبية عند الحاجة.

وأكد البدر أن التوقف عن إصدار مثل التصريحات العلنية الخطأ يكفي لتبديد الجزء الاكبر من مخاوف تلك المؤسسات.

وأضاف: يجب أن يرافق ذلك قرارات حكومية مناسبة لمعالجة موضوع السيولة والإصلاح المالي والاقتصادي، مستدركاً بالقول أن هذه القرارات سهلة وواضحة وبسيطة!.

وعما إذا كانت تلك القرارات كافية للخروج من نفق السيولة والاستغناء عن قانون الدين العام، أفاد البدر أن الاصلاحات المالية والاقتصادية في حال تحققها ستغني الدولة عن موضوع قانون الدين العام والذي نتج عنه توتر علني لا حاجة له بين المجلس والحكومة.

وأشار إلى أن خطوات الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة المدروسة متوافرة لدى مجلس التخطيط!

تراجع العجز

وفي سياق متصل، توقعت مصادر مطلعة لـ «النهار» تراجع عجز الموازنة العامة للدولة مع تحسن اسعار النفط، لافتة الى أن إجمالي الايرادات المتوقعة ستصل إلى 14.4 مليارات دينار مقابل 18.5 ملياراً في جانب الإنفاق العام للميزانية.

واستدركت المصادر بالقول أن إجمالي الإيرادات سيكون بحدود 14.4 مليار دينار، موزعاً على الايرادات النفطية بواقع 13.4 ملياراً للايرادات النفطية، ومليار دينار للايرادات غير النفطية، وذلك على أساس أن متوسط أسعار النفط ستكون بحدود 45 دولاراً للبرميل خلال العام المالي الحالي 2020/2021، مع متوسط انتاج قدره 2.7 ملايين برميل يومياً وهو ما يعني أن إجمالي الايرادات النفطية من المتوقع أن يصل إلى 13.4 ملياراً خلال العام المالي 2020/2021.

ومع توجه الحكومة لخفض نفقاتها بواقع 20 %، كحد أدنى، من إجمالي نفقاتها البالغة 23 ملياراً، يصبح إجمالي الانفاق المتوقع بحدود 18.5 ملياراً، ما يقلص الفجوة بين الايرادات والمصروفات العامة للدولة.

إلى ذلك، قالت المصادر إن الحكومة تمكنت من تدبير سيولة عاجلة لتعزيز سيولة صندوق الاحتياطي العام لديها بواقع 6 مليارات دينار، من خلال إجراءات سريعة وعاجلة وتمثلت مصادر تلك السيولة في:

? مبادلة ملكيات بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة بواقع 2.2 مليار دينار، تم تحويلها لتعزيز سيولة الاحتياطي العام.

? تعديلات قانون احتياطي الأجيال القادمة والذي بمقتضاه تم وقف استقطاع احتياطي الأجيال في ميزانيتي 2018/2019 و2019/2020 وهو ما نتج عنه سيولة حكومية قدرها 3.8 مليارات دينار.

وأشارت أن تعديلات قانون الأجيال القادمة أوقف الاستقطاع من الميزانية إلا في حالة تحقيق فائض مالي وبنسبة يحددها الوزير المختص وهو وزير المالية وهو ما سيخفف عبئاً كبيراً كانت تتحمله الميزانية في السنوات المالية السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف الحكومة العمل على استرجاع الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة والمتمثلة في مؤسسة البترول ومؤسسة الموانئ الكويتية والتي سينعكس عودتها بالايجاب على وضع الميزانية العامة للدولة.

