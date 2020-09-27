600 مليار دولار حجم التهرب الضريبي حول العالم

مال وأعمال

أرقام مخيفة حول التهرب الضريبي أعلنها فريق النزاهة المالية المعني بالمساءلة المالية والدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، (FACTI)، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى.

ويشير التقرير، الذي ستقدم نسخة نهائية منه بداية العام المقبل، إلى أن الدول تواجه كماً كبيراً من الفساد عبر الحدود والتهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، بما يهدد قدرة الدول والحكومات على توفير السلع والخدمات الأساسية ويستنزف موارد التنمية المستدامة.

ويقدر التقرير أن حجم الخسائر المالية التي تتكبدها البشرية والأموال التي يتم تهريبها ويمكن استثمارها للنهوض بالمجتمعات، تصل إلى تريليونات الدولارات سنويا حول العالم.

ويرصد التقرير استنزاف الموارد على عدد من الأصعدة، بما فيها الشركات، والتهرب الضريبي والرشاوى.

ويقدر أن ما بين 500 و600 مليار دولار من عائدات الضرائب على الشركات متعددة الجنسية تتم خسارتها بسبب تحويل أرباح تلك الشركات. كما أن هناك 7 تريليونات دولار حول العالم لا يمكن فرض ضرائب على أصحابها بسبب التهرب الضريبي وتخبئتها فيما يعرف بـجنّات الضرائب.

كما يشير إلى أن حوالي 10 في المئة من الناتج المحلي العالمي موجود في أصول مالية خارجية

لكن هذا التقرير يشمل جميع أنحاء العالم. وما هو جديد هو أنه يعطي نظرة واسعة لما يحدث حول العالم، كما ينظر إلى كيف يمكن وقف هذا التهريب للمصادر (المالية) من أجل تمويل العالم أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويضيف التقرير: كي نقوم بذلك نحتاج إلى أن تتحرك الدول على مستوى محلي ودولي. وبهذا نؤكد التعاون متعدد الأطراف لكي نجد حلولاً لتلك التحديات التي يواجهها العالم.

