السيارات الكهربائية في شوارع الكويت قريباً

مال وأعمال

تتجه الكويت لتدشين العمل بالسيارات الكهربائية قريباً، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً باعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، والذي بمقتضاه يتم تشكيل اللجنة من 6 ممثلين من الهيئة العامة للصناعة وممثلين عن 12 جهة حكومية تتمثل في بلدية الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وممثل عن مؤسسة البترول وممثل عن الغرفة وممثل عن اتحاد وكلاء السيارات الكهربائية وممثل اتحاد وكلاء السيارات وغرفة صناعة وتجارة الكويت والإطفاء والهيئة العامة للبيئة. وأشار القرار إلى أن اللجنة التي مدتها سنة يتركز مهامها في : تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية، وضع خارطة طريق للشواحن الكهربائية ووضع الاشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل. ولفت القرار إلى أن أهداف اللجنة تتمثل في وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية ووضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات وتوزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح القرار أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماعاتها بعد موافقة الرئيس ونائب الرئيس ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الرئيس ونائب رئيس اللجنة وفي حال عدم حضوره تصدر القرارات بأغلبية الأصوات. كما نص القرار على أنه في حال التصويت على موضوع معين يكون لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.