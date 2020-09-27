«الشال»: انخفاض ثقة الأجانب في البورصة

مال وأعمال

ذكر تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية أن الأفراد لا يزالون أكبر المتداولين في البورصة، اذ استحوذوا على 43% من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة (45.9% في الأشهر الثمانية الأولى 2019) و42.7% من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (41.5% في الأشهر الثمانية الأولى 2019). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.344 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.327 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 16.983 مليون دينار.

واضاف ان ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 26.7% من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.2% للفترة نفسها 2019) و25.6% من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة (21% للفترة نفسها 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.455 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.397 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 57.628 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 25.6% من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.9% للفترة نفسها 2019) و24.6% من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.2% للفترة نفسها 2019)، وقـد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.396 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.343 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 52.680 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.7% من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.9% للفترة نفسها 2019) و5% من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (6.4% للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 366.278 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 272.953 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 93.325 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها اذ باعوا أسهماً بقيمة 4.384 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 80.4% من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة (85% للفترة نفسها 2019)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.376 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 80.3% من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (76.5% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 7.849 ملايين دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 15.7% (10.1% للفترة نفسها 2019) وباعوا ما قيمته 856.352 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 802.935 مليون دينار أي ما نسبته 14.7% من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (18.8% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 53.417 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي الى انخفاض في بورصة الكويت.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5% (4.6% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 271.268 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 3.9% (4.9% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 210.002 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 61.266 ملايين دينار. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه اذ أصبح نحو 80.4% للكويتيين، 15.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.8% للكويتيين، 14.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2019. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه الى انخفاض، باقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق اقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 66.4% ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية أغسطس 2020، مقارنة بارتفاع بنسبة 8.4% ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية أغسطس 2019. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2020 نحو 28,616 حساباً أي ما نسبته 7.2% من اجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 11,028 حساباً في نهاية يوليو 2020 أي ما نسبته 2.8% من اجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 159.5% خلال أغسطس 2020.

