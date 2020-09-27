268.7 مليون دينار تداولات العقار في أغسطس

مال وأعمال

اشار تقرير «الشال» الى ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -ادارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) الى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أغسطس 2020 مقارنة بسيولة يوليـو 2020، حيـث بلغـت جملـة قيمـة تداولات العقود والوكالات لشهر أغسطس نحو 268.7 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 51.4% عن مستوى سيولة شهر يوليو 2020 البالغة نحو 177.5 مليون دينار وكذلك أعلى بما نسبته 86.1% مقارنة مع سيولة أغسطس 2019 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 144.4 مليون دينار.

وتوزعت تداولات أغسطس ما بين نحو 253.9 مليون دينار عقوداً، ونحو 14.7 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 827 صفقة، توزعت ما بين 789 عقوداً و38 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 541 صفقة وممثلة بنحو 65.4% من اجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 116 صفقة وتمثل نحو 14%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 16 صفقة ممثلة بنحو 1.9%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 180.6 مليون دينار مرتفعة بنحو 92.3% مقارنة مع يوليو عندما بلغت نحو 93.9 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها الى نحو 67.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 52.9% في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 100.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أغسطس 2020 أعلى بما نسبته 80.3% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 762 صفقة مقارنة بـ 371 صفقة في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 237 ألف دينار مقارنة بنحو 253 ألف دينــار فــي يوليــو، أي بانخفـاض بحـدود -6.4%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 66 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 114% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2020) حين بلغت نحو 30.8 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة الى نحو 24.6% مقارنة بما نسبته 17.4% في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 60.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أغسطس أعلى بما نسبته 9.8% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته الى 56 صفقة مقارنة بـ 40 صفقة في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.18 مليون دينار مقارنة بنحو 771 ألف دينار في يوليو، أي بارتفاع بحدود 52.9%. بينما انخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 20.5 مليون دينار، أي انخفضت بنحـو -61.2% مقارنة مع نحو 52.7 مليون دينار في يوليو. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية الى نحو 7.6% مقارنة بما نسبته 29.7% في يوليو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 41.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أغسطس 2020 أدنى بنحو -51% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ 18 صفقة ليوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لأغسطس نحو 2.56 مليون دينار مقارنة بمعدل يوليو والبالغ نحو 2.93 مليون دينار، أي بانخفاض بحدود -12.6%.

