خبراء: 9 عوامل تنشط الاستثمار في سوق المال

مال وأعمال

أكد محللون ان الوقت مازال مناسباً للاستثمار بأسواق الأسهم، وذلك لـ9 عوامل رئيسية أبرزها العوائد الكبرى التي توفرها الأسهم ذات الأسعار المتدنية والأداء التشغيلي الجيد مقارنة بنسب العوائد الزهيدة التي تدفعها البنوك مقابل شراء شهادات استثمار وظهور محفزات حكومية للقطاعات الاقتصادية بهدف عودتها لنشاطها ما قبل أزمة «كورونا» والتي لم تنته بعد وبدء عدد المصابين في التزايد عالميا وهو ما دفع الأسواق العالمية للعودة للأداء المتباين تزامنا مع ظهور وثائق تكشف فضائح تورط بها أكبر بنوك عالمية بجرائم مالية.

وعلى المستوى الاقليمي، أغلقت معظم بورصات الخليج ومصر على انخفاض يوم الخميس، وشهدت بورصة دبي أكبر خسائر بين أسواق المال بالمنطقة بنسبة 1.5% تزامنا مع اعلان دولة الامارات أعلى عدد يومي لحالات الاصابة بفيروس كورونا والذي تجاوز الألف مصاب.

وعالميا، هبطت الأسواق بنسب لم تشهدها منذ عدة أشهر، حيث سجلت الأسهم الصينية أسوأ أداء أسبوعي في شهرين، وتعرضت أسواق الأسهم الأميركية الى تقلبات حادة في الشهر الحالي وسط حالة عدم اليقين بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا، ومخاوف حول اعادة تطبيق اجراءات الاغلاق مرة أخرى وتزامنا مع كشف وثائق مسربة سماح بعض أكبر البنوك في العالم بنقل أموال قذرة بقيمة تريليوني دولار الأمر الذي دفع المستثمرين الى سحب 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، وهو ثالث أكبر تخارج على الاطلاق لتلك الفئة من الأصول.وزادوا ان مخاوف الموجة الثانية من انتشار الوباء مازالت تسيطر على الأسواق المالية وبالأخص مع اتجاه بعض الدول الأوروبية للاغلاق الجزئي ثانية، بالاضافة الى التقرير الذي أظهر تورط بنوك عالمية كبرى وأخرى عربية في تحويلات مشبوهة تشمل غسل أموال لصالح بعض الأفراد».

وبينوا أن من أهم تلك العوامل التي تدفع المستثمر من الخروج من الاستثمار الثابت الى الاستثمار بالبورصات تغير سعر الفائدة، حيث انه يوجد بعض المستثمرين مهما تم تغير الفائدة فانه لا يميل أبدا الى الاستثمارات الأخرى حتى لو كان العائد أكبر بكثير، وهم الذين لا يقبلون بأي مخاطرة. وأكدوا ان الأسواق مازالت تشهد أداء عرضياً، مشيرين الى ان التراجعات تمثل فرصة مغرية بأسعار الأسهم ذات التشغيلي الجيد خصوصا والتي لم نشهدها الا قبل أزمة «كورونا».

وحدد محللون لـ«مباشر» أن اهم هذه العوامل هي:

1- أسعار الأسهم مازالت أقل من قيمتها الحقيقية بكثير ما قد يجعل بعض المستثمرين بالبنوك الدخول بالبورصة وشراء الأسهم على أمل ارتفاع قيمة الأسهم مرة أخرى بعد الانتهاء من أزمة «كورونا» لافتين الى ان هذا يعد من أهم الأسباب التي تدفع المستثمرين للاستثمار في البورصة بدلا من الاستثمار في قطاعات اخرى.

2- عمل خطة استثمارية في البورصة تتضمن اختيار أسهم جيدة بمضاعفات ربحية جيدة لمدة عام من المؤكد أن سوق المال هي الأكثر ربحية لمن يرغب في ذلك.

3- ترقب المستثمرين الى مزيد من التحفيزات الحكومية للقطاعات المتضررة من الأزمة.

4- الهبوط الكبير في الذهب ليسجل أكبر خسائر منذ مطلع أغسطس الماضي.

5- السياسات التوسعية التي تنتهجها البنوك المركزية الخليجية والمصرية في العودة الى التخفيض في أسعار الفائدة ما يشجع على الاستثمار فان أنسب الاستثمارات حاليا هي أسواق المال بوجه عام.

6- محافظة أسعار البترول على المدى القريب على مستوى 42 دولاراً سيشهد مزيداً من الصعود وهو الأمر الذي سينعكس ايجابيا على مسار أسواق الأسهم وسيدفعها بالتالي للصعود وحصد المكاسب.

7- العوائد الكبرى التي توفرها الأسهم ذات الأسعار المتدنية والأداء التشغيلي الجيد.

8- التراجعات الحادة التي يشهدها سوق العقار حاليا وخاصة القطاعين التجاري والاستثماري.

9- الادرجات النوعية التي شهدتها بورصة الكويت بعد طرح شركتي شمال الزور والبورصة والتي جذبت المزيد من السيولة الى السوق.

