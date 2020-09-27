سهم «بوينغ» قفز 7 % بعد السماح بتحليق «737 ماكس»

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ارتفعت أسهم بوينغ في بورصة وول ستريت بنحو 7%، وواصلت الارتفاع في تعاملات ما بعد الاغلاق بأكثر من 1%، بعد أن كشف المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران باتريك كاي أنه قد يُسمح لطراز بوينغ 737 ماكس الممنوع من التحليق منذ 18 شهرا على اثر حادثتي تحطّم أودتا بحياة نحو 350 شخصا، بالطيران مجددا في الأجواء الأوروبية «بنهاية العام» الحالي. وقال المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «للمرة الأولى في غضون عام ونصف العام، أرى أننا في المدى المنظور أمام انتهاء العمل على طراز ماكس». وتابع كاي «بدأنا ننظر في كيفية اعادة طراز ماكس الى الخدمة بحلول نهاية العام». وفي مطلع سبتمبر أجرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران رحلات جوية للتأكد من سلامة الطراز، وذلك عقب اختبارات أجرتها هيئة الطيران الفدرالية الأميركية في يوليو. لكن يبقى على الطراز تخطي عقبات عدة بينها تدريب الطيارين قبل أن تسمح السلطات للطائرة بالتحليق. وجاء في بيان لبوينغ «نواصل اتّباع توجيهات الهيئات التنظيمية العالمية حول المسار الذي وضعته من أجل عودة آمنة لطراز 737 ماكس الى الخدمة التجارية». وتابع البيان «نقدّر التدقيق المفصّل الذي تجريه الهيئات التنظيمية عن وجه حق في كل خطوة من مراجعتها وهي ستحدد الاطار الزمني للعودة الى الخدمة». وتحدّث كاي عن اذن «شبه متزامن» أصدرتاه الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وهيئة الطيران الفدرالية الأميركية، لكنه أكد أن استئناف الرحلات الجوية لطراز 737 ماكس يتوقف على قرار الدول وشركات الطيران. ووصف تقرير للكونغرس نُشر في وقت سابق من الشهر الحالي حادثتي التحطّم بأنهما «تتويج مروّع لسلسلة افتراضات تقنية خاطئة لمهندسي بوينغ، وانعدام الشفافية من جانب ادارة بوينغ، ورقابة غير كافية على نحو صارخ من قبل هيئة الطيران الفدرالية الأميركية». وقال كاي ان سماح الهيئات التنظيمية الصينية للطراز بالتحليق مجددا سيتطلب «بالتأكيد» وقتا أطول بما أنها لم تقرر بعد استئناف الرحلات الجوية التجريبية.