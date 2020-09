حصد جائزتين للتمويل الإسلامي لـ 2019 من «ذا أسيت»

مال وأعمال

فاز بنك الكويت الدولي «KIB» بجائزتين ضمن جوائز The Asset Triple A للتمويل الإسلامي للعام 2019 والتي تمنحها مجلة «ذا أسيت» من خلال حفل التتويج الافتراضي الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي عبر موقع The Asset الإلكتروني، الرائدة في المجال المالي في آسيا والمحيط الهادئ، وهما: جائزة «أفضل صكوك رأسمال مصرفية في الكويت» لإصداره صكوكاً ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3).

ولقد جاء حصول «KIB» على هاتين الجائزتين بناءً على تقييم لجنة التحكيم التي تتكوّن من مجلس تحرير المجلة الذي يتمتع بعقود من الخبرة في تقييم القطاعين المصرفي والمالي وبعد مناقشات مع المشاركين في السوق لتقييم الصفقات التمويلية المبرمة خلال العام 2019 بناءً على عدة معايير رئيسية أبرزها أثر الصفقة وأهميتها ومدى درجة تعقيدها. وتعد الجائزتين شهادة على مكانة «KIB» الرائدة وجهوده المتواصلة التي يبذلها في سبيل التفاعل مع الأسواق العالمية مما انعكس على تعزيز أسواق رأس المال الإسلامية في الكويت، بالإضافة إلى التسعير العالي التنافسي والإقبال الواسع على الصفقتين من قبل المستثمرين الدوليين، وكذلك استراتيجية التنفيذ بالشراكة مع جهات عالمية مرموقة.

وتعليقاً على هذه الجوائز، قال المدير العام لإدارة الاستثمار، في البنك جمال البراك: «نشعر بالسعادة إزاء تقدير مؤسسات دولية مرموقة لتفانينا وعملنا المستمر. وما هذه الجوائز إلا اعتراف آخر بجهودنا الرامية إلى المحافظة على مكانة البنك واستقرار نموه وقوة مركزه المالي والجدارة الائتمانية التي يتمتع بها، إلى جانب قدرته على بناء شراكات ذات أبعاد استثمارية مختلفة إقليمياً وعالمياً، وتحقيق أهداف البنك في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد حيث يشرفنا أن نكون جزءاً فعالاً في تحقيق هذه التنمية من خلال الاستناد إلى سمعتنا المتميزة وعلاقاتنا الراسخة في السوق المصرفي الإسلامي.»

مؤكداً أن إصدار «KIB» لهذه الصكوك في الكويت أو مشاركته فيها كمدير رئيسي مشترك وحافظ سجلات مشترك للصكوك في قطر يعتبر أمراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد المحلي والإقليمي على حدٍ سواء، حيث إنه يعزز مكانته على الساحة العالمية. مشيراً إلى أن المشاركة في مثل هذه المعاملات المالية يعد بمثابة أدوات ضرورية لتحقيق التطور الاقتصادي المستمر في المنطقة.

كما نوه البراك إلى أن «KIB» يعمل على اغتنام الفرص الأفضل لتحقيق أهداف البنك الاستراتيجية وتنويع محفظته الاستثمارية قدر الإمكان، إلى جانب فتح أسواق جديدة وفرص للمستثمرين من خلال المشاركة في إصدارات الصكوك ذات الأحجام والأنواع المختلفة في الكويت ودول المنطقة، وهو الأمر الذي يعزز من مكانته كبنك رائد استطاع أن يحافظ دائماً على نموه المستقر في سوق رأسمال الدين الإقليمي وذلك على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة فيروس كورونا المستجد وأزمة انخفاض أسعار النفط.

يذكر أن مجلة «ذا أسيت» تأسست في عام 1999 وهي متخصصة في تقديم الخدمات الإعلامية المتكاملة في مجال الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية في آسيا والمحيط الهادئ. تنظم المجلة سنوياً حفل جوائز The Asset Triple A للتمويل الإسلامي في كوالالمبور، وهي تعتبر أحد أعرق الجوائز المصرفية في آسيا. ولقد اكتسبت مصداقيتها بعد النمو السريع للصيرفة الإسلامية كأحد أكثر نظم التمويل المالي الواعدة، وتتبع الجوائز منهجاً خاصاً عند اختيار المؤسسات المالية الإسلامية الأفضل، حيث تستند إلى دراسات يدعمها فريق بحث مرجعي توفر استطلاعاته بيانات كمية ونوعية دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة وصياغة الأفكار الجديدة والمميزة.