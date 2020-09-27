«التجاري» حصد وسام منظومة البناء البشري للعطاء الإنساني

مال وأعمال

حصل البنك التجاري الكويتي على وسام منظومة البناء البشري للعطاء الإنساني وقد جاء ذلك ضمن حفل تدشين حملة (حياتهم غالية) المبادرة الوطنية لدعم فرق الصحة النفسية لذوي الإعاقة وتقليد وسام منظومة البناء البشري للعطاء الإنساني للجهات والقيادات الداعمة للمبادرة.

وعلى هامش الحفل، قامت كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل و د. شفيقة العوضي - مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمهندسة عواطف السلمان مدير عام معهد البناء البشري و بدر السميط مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبحضور الشيخة شيخة العبدالله الصباح- الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين بتقليد وسام منظومة البناء البشري للعطاء الإنساني للبنك التجاري الكويتي، ممثلاً بصادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري الكويتي، وذلك للمشاركة الفعالة في حملة «شركاء في توظيفهم» من خلال توظيف الشباب الكويتي من ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من إدارات البنك التجاري.

وقد كانت مشاركة البنك في حملة «شركاء في توظيفهم» التي انطلقت في شهر يونيو 2019 في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية والهادفة إلى توفير كل سبل الدعم والمساندة لكل شرائح المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة.

وتعقيباً على حصول البنك التجاري على هذا الوسام، أوضح صادق عبدالله أن البنك يضع ذوي الإعاقة في بؤرة اهتمامه ويقوم بتنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية الهادفة إلى إنخراط ذوي الإعاقة مع قرنائهم الأصحاء في بيئة العمل، منوهاً في هذا الصدد إلى أن سياسة توظيف أصحاب الهمم وذوي الإعاقة بالبنك تأتي متوافقة مع رؤية واستراتيجية خطة الدولة للتنمية 2035 وترسخ مفهوم دمج ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم وجعلهم أشخاصاً فاعلين ومساهمين في مجال العمل والبناء والتنمية.

