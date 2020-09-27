«نفط الكويت»: تكويت 3780 وظيفة في عقود المقاولين

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة ان شركة نفط الكويت بدأت تخطو خطوات كبيرة في تكويت وتوظيف الكوادر الوطنية في الشركة أو من خلال عقود المقاولين حيث تم تعيين 662 موظفا من الكويتيين حديثي التخرج، وتم تكويت 3780 وظيفة في العقود خلال السنة المالية الماضية 2019/2020. واشارت المصادر الى ان شركة نفط الكويت تنفذ استراتيجيتها في هذا المجال من خلال الاعتماد علي توظيف التكنولوجيا في معظم أعمالها سعيا منها إلى السيطرة وخفض التكلفة وتحسين أداء عملياتها، ووجهت كامل اهتمامها بالتوظيف والتدريب خاصة فيما يتعلق بتوظيف ،ورفع المهارات والطاقات البشرية وتوفير بيئة العمل الجاذبة لهم والسعي للوصول إلى أعلى مستويات الرضا الوظيفي بين صفوفهم. وشددت المصادر على ان شركة نفط الكويت تسعى بشكل دؤوب الى استقطاب الكفاءات الوطنية المميزة للعمل في القطاع في اطار استراتيجيتها في تشجيع والاعتماد على العمالة الوطنية منطلق خلق فرص عمل للكويتيين في العقود وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية لافته الى ان إجمالي عدد الموظفين الكويتيين في شركة نفط الكويت حتى نهاية السنة المالية بلغ 9.5 آلاف موظف (مع الهيئة الطبية والتمريضية) من إجمالي الموظفين في الشركة والذين يبلغ عددهم 11.55 الف موظف، وبذلك فقد بلغت نسبة التكويت ما يعادل 82.8% مع الهيئة الطبية والتمريضية، و89.9% من دونها. ومن ناحية اخري كشفت مصادر مطلعة انه من المتوقع ان تؤجل شركة نفط الكويت أعمال الهندسة والتصميم الأولية لمشروع مركز التجميع 34 (GC-34) بنحو عام تقريبا الي 2022 ، حيث تقدر قيمة المشروع بما يقارب من 270 مليون دينار .

ويعد مشروع مركز التجميع 34 (GC-34) ضمن مراكز التجميع الثلاثة التي بدأت نفط الكويت تنفيذها في اطار استراتيجيتها بعيدة المدي لتطوير حقول الشمال وزيادة إنتاج الخام باستخدام حقن المياه في المكامن النفطية، وتعزيز قدرة الشركة من خلال مراكز التجميع للتعامل مع زيادة إنتاج النفط والمياه المصاحبة. وكانت شركة نفط الكويت قد ارست عقود 3 مراكز للتجميع في يوليو 2014 بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار دولار وقد عرفت عندئذ بالأرقام GC-29 وGC-30 وGC-31. ، وقد فازت بعقود المناقصات شركتا دودسال، ولارسين اند توبرو الهنديتان، وشركة بتروفاك البريطانية على التوالي.

