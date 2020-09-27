النفط دون 42 دولاراً وسط مخاوف بشأن الطلب

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طوكيو - «رويترز»: هبطت أسعار النفط وتتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بسبب تنامي المخاوف بشأن تأثر الطلب على الوقود بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك بعض القلق إزاء عودة محتملة للصادرات من ليبيا.

وفشل الذهب الأسود في الاستفادة من إشارات نسبية لتراجع تخمة المعروض من الخام، حيث انخفضت المخزونات الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي. وانخفض خام برنت أربعة سنتات إلى 41.90 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات إلى 40.23 دولاراً للبرميل. ويتجه برنت صوب التراجع نحو 3% هذا الأسبوع ويمضي الخام الأميركي على مسار الانخفاض بنحو 2%. ويتجه الخامان القياسيان صوب تسجيل نزول شهري، سيكون الأول لبرنت في ستة أشهر. وقال إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة” توقعات الطلب على النفط تظل زاخرة بالتحديات إذ يستمر تنامي احتمالات فرض قيود جديدة على التنقل». وفي الولايات المتحدة، حيث أعلى معدل للوفيات من جائحة فيروس كورونا وأكبر استهلاك للنفط في العالم، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يتداعى ويدفع الطلب على الوقود للانخفاض.

وما زال الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في حالة ركود إذ تقيد الجائحة السفر. وانخفض متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع 9% عن مستواه قبل عام بحسب ما أظهرته بيانات حكومية. وفي أجزاء أخرى من العالم، تبلغ الزيادات اليومية للإصابات بالفيروس مستوى قياسيا وتُفرض قيود جديدة ما سيقيد على الأرجح السفر وطلب الوقود. وفي ليبيا، حملت ناقلة نفط شحنة من مرفأ من بين ثلاثة مرافئ ليبية أعيد فتحها في الأيام القليلة الماضية ومن المتوقع تحميل المزيد من الشحنات في الأيام المقبلة.

لكن محللين يثيرون تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد تعزز بها ليبيا الإمدادات.

