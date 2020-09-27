كردستان: الإنتاج يتماشى مع اتفاق «أوبك+»

مال وأعمال

قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، إن أرقام إنتاج النفط الكردي بالعراق تتماشى مع شروط اتفاق أوبك+. تأتي هذه التصريحات في وقت نفى المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، تقارير إعلامية أوردت تصريحات لوزير النفط إحسان عبد الجبار بشأن اتفاق وشيك مع مجموعة أوبك+ حيال زيادة صادرات الخام العراقية. وقال جهاد لرويترز «وزير النفط لم يدل بهذا التصريح مؤكدا ان العراق ملتزم باتفاق أوبك بلس ويعمل مع المنتجين الأعضاء من أوبك ومن خارجها على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية، ومنها انتشار كوفيد-19 الذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط». وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في وقت سابق، إن العراق مازال ملتزما التزاما كاملا باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، نافيا تقريرا إعلاميا سابقا بأنه يسعى للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021. وتابع أن التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100% في أغسطس، وأنه «سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في شهري أغسطس وسبتمبر عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا»، بموجب اتفاق أوبك+.

