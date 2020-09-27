الروضان شارك في الاجتماع الـ47 لـ «التعاون الصناعي الخليجي»

مال وأعمال

عقدت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الـ 47 في يوم الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن جميع دول المجلس والامانة العامة لمجلس التعاون، وقد ترأس وفد دولة الكويت خالد الروضان - وزير التجارة والصناعة- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة، وقد تم اقرار جدول الاعمال وفق الصيغة المقترحة من الامانة العامة حيث بحثت اللجنة التوجهات المستقبلية لعمل اللجنة بعد جائحة «كورونا»، والثورة الصناعية الرابعة، وتقرير المكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن الخطة المستقبلية للمنطقة ونشاطاتها في المرحلة المقبلة.

كما ناقشت الصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة وتصور الحلول لمعالجة مشاكله، كما استعرضت اعادة تقييم القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وتمكين مكتب الأمانة بتزويد الموارد الكافية لممارسة اختصاصاته التجارة الدولية، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات بشكل آلي.

وقد اعتمد ممثلون عن جميع دول المجلس والامانة العامة لمجلس التعاون التوصيات اللازمة والتي تهدف الى زيادة التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس.

