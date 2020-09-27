«stc» الأفضل في «علاقات المستثمرين»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، عن حصولها على المركز الأول في الكويت كشركة رائدة في مجال علاقات المستثمرين اضافةً الى تصنيفها ضمن أفضل خمس شركات في الشرق الأوسط في علاقات المستثمرين، وذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، الذي عقد في22 و23 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة في بيان لها، انه تم تسمية الرئيس التنفيذي لـ «stc»، المهندس مزيد بن ناصر الحربي ضمن قائمة أفضل 5 رؤساء تنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، في مجال علاقات المستثمرين لعام 2020، كما تم ادراج الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، محمد بن عبدالمحسن العساف ضمن قائمة أفضل 5 رؤساء تنفيذيين للقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط، في علاقات المستثمرين لعام 2020. من جهة أخرى، حصد وسيم الحايك، مدير عام علاقات المستثمرين على المركز الأول كأفضل مسؤول في علاقات المستثمرين في الكويت لعام 2020. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية «stc» م. مزيد الحربي: «انطلاقاً من ريادتها في قطاع الاتصالات وتمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة في الشرق الأوسط، تحرص «stc» على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية في جميع المهام المتعلقة بأعمال الشركة لا سيما في قطاع علاقات المستثمرين».

وأكد الحربي: «بهدف تحقيق استراتيجية الشركة لعام 2020، والتي تركز على بناء شراكات استراتيجية في قطاع الاتصالات، تحرص «stc» على انفاذ أعلى مستوى من الشفافية مع المستثمرين الحاليين والجدد بالاضافة الى تطبيق قوانين حوكمة الشركات في جميع نشاطات الشركة».

وأِشار الحربي الى ان تربع «stc» على قائمة الشركات في الكويت، وكاحدى الشركات الرائدة فيما يخص النشاطات التابعة لعلاقات المستثمرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط اضافةً الى تمركزها ضمن أفضل الشركات المدرجة خلال أزمة «كورونا»، يعكس جهد قطاع علاقات المستثمرين الدؤوب لتحقيق متطلبات المجتمع الاستثماري بفعالية وشفافية وبالوقت المناسب، كما يؤكد الدور الريادي للادارة التنفيذية وادارة علاقات المستثمرين في تعزيز أنشطة علاقات المستثمرين بما يرقى الى الممارسات العالمية في هذا المجال. كما تختصر هذه الانجازات دور قطاع علاقات المستثمرين الهام في تطبيق آلية عمل حوكمة الشركات في «stc» الى جانب الالتزام بقواعد وقوانين الهيئات الرقابية في الكويت، وذلك لضمان تدفق المعلومات بشكل سلس مع مساهمينا والمجتمع الاستثماري.

وأضاف الحربي: «أثبتت «stc» خلال هذه الأزمة قدرتها على تخطي التحديات والمخاطر المحتملة الى جانب تقديم الخدمات للمجتمع الاستثماري ومساهمي الشركة معتمدةً على المنصات الرقمية وقنوات الاتصال حيث تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 10 شركات في الشرق الأوسط في المنصات الرقمية لعلاقات المستثمرين لعام 2020. وجاء ذلك من منطلق حرص قطاع علاقات المستثمرين خلال هذه الفترة من عدم الاستقرار على مواصلة اطلاع المجتمع الاستثماري على أحدث التطورات مسلطة الضوء على الخطوات التي قامت بها الشركة من أجل الحفاظ على عملياتها».

اختتم الحربي قائلاً: «في «stc»، نحن منفتحون لتزويد المجتمع الاستثماري بالمعلومات الخاصة عن مركزنا في السوق وقدرتنا التنافسية واستراتيجية الشركة وأدائها المالي والتشغيلي. وبالتالي، فقد تمكنت ادارة «stc» الحكيمة خلال عام 2020 من المحافظة على التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة وبمنتهى الشفافية، بما يعزز ثقتهم ودعمهم».

