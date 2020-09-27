«استثمار البصرة» تمنح 3 تراخيص لإنشاء 3 مصانع بـ 116 مليون دولار

مال وأعمال

أعلنت هيئة استثمار البصرة عن اعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعمِ الصناعة المحلية واعادة المنتج المحلي الى السوق والنهوض بنوعيته من اجل تحقيق تنمية شاملة للعاصمة الاقتصادية.

وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين ان «الجانبين الصناعي والزراعي هما عماد العملية الاقتصادية واساس التنمية، مشيرا الى ان معمل البان الريان يغطي 25% من حاجة السوق» وهو باستثمار اجنبي بقيمة 10 ملايين دولار فيما يتوقع ان تكتمل عملية توسعته لينتج 130 طناً بالساعة من منتجات الالبان والاجبان المختلفة.

وتابع ان «الهيئة» تلقت العديد من الطلبات الاستثمارية الجديدة لتلبية الطلب المحلي من المنتجات وكسر هيمنة المستوردة منها مشيرا الى ان احد المعامل التي تنشأ في الوقت الحالي هو معمل لانتاج الانابيب من مختلف الاقطار ويعد المعمل الاكبر في العراق فيما سيغطي 50% من حاجة البلد باستثمار محلي تتجاوز قيمته 10 ملايين دولار.

وأضاف عبد الحسين، أن التوجه اليوم نحو دعم المنتج المحلي في السوق لذا فان هيئة الاستثمار اخذت على عاتقها دعم المشاريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما تحقق في مادة الاسمنت حيث منحت هيئة الاستثمار ثلاثة تراخيص لانشاء هذه المعامل بكلفة بلغت 116 مليون دولار تكللت نجاحاتها بالاسهام في ايقاف الاستيراد بعد تشغيلها مثل معمل اسمنت صقر الكيطان ومعمل أسمنت المبروكة.

الى ذلك اوضح سلمان، انه «لدى «الهيئة» مشروع مهم يتكامل مع القطاع الزراعي وهو معمل انتاج معجون الطماطم على مساحة 30 دونماً ينتج 20 طناً يوميا وكون محافظة البصرة تشتهر في وجود المزارع الخاصة بالمحصول».

ولفت الى ان «الهيئة» تنسق في الوقت الحالي مع الحكومة المحلية لتخصيص وافراز اكثر من مليونين والنصف دونم في البادية الجنوبية لمحافظة البصرة وهي اماكن جيدة جدا للزراعة حيث توجد تجربة ناجحة في هذة المنطقة لرجل الاعمل الكويتي عبد العزيز البابطين الذي اقام مزرعة نخيل بكلفة تقارب 58 مليون دولار تمكن من زراعة 100 ألف نخلة من الاصناف النادرة بالاضافة الى تهيئة الجزء الاخر لزراعة الاعلاف لحقل تربية الاغنام والنعام والغزلان الذي سيقام في المشروع.

ويرى مراقبون على ان دعم الانتاج المحلي لم يتوقف في الاسواق بالرغم من منافسة المنتجات المستوردة الامر الذي انعش مصانع القطاع الخاص وقلل بعض الشيء من المنتجات التي تأتي من دول متعددة في مقدمتها دول الجوار والصين.

