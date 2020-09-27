رابح صقر اختتم حفلات اليوم الوطني السعودي

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اختتم المطرب رابح صقر في صالة مركز الملك فهد الثقافي، حفلات اليوم الوطني السعودي التي أقامتها الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات، وكان جميلا ان بوصقر حفز الجمهور بنفسه من خلال فيديو انتشر قبل الحفل يعلن فيه عن جاهزيته ويدعو الجمهور لمشاهدة الحفل.

وكان في استقبال رابح صقر عند وصوله الحفل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات ولوحظ كم الإجراءات الاحترازية المتخذة لقواعد السلامة في ظل الظروف الراهنة.

وبعد ترحاب كبير بنجم الحفل ولاسيما ان رابح سبق ان صرح انه غاب عن المملكة تسعة اشهر، لذلك جاءت حفاوة الاستقبال بحجم الغياب ثم توجه رابح الى ركن الاعلام فتحدث الصقر عن مشاعره في هذه الليلة الوطنية.

