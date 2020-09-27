loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

آن هاثاواي تستعد لتصوير فيلمها الجديد


كشفت النجمة العالمية آن هاثاواي أنها تحضر حاليا لشخصية فيلمها الجديد«Lockdown»، حيث تستقر في نيويورك للعمل على الشخصية، و«Lockdown» هو فيلم كوميدي ورومانسي، وتدور أحداثه خلال جائحة COVID-19. كتب سيناريو الفيلم ستيفن نايت، ومن المقرر بدء التصوير بنهاية الشهر الحالي، وقد يشهد الفيلم مشاركة في أضيق الحدود لفنانين به، وقد يكون دور وحيد فقط لآنا تتمحور حوله القصة.
من ناحية أخرى انضمت الممثلة الشهيرة انا هاثاواي إلى بطولة فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً وفقاً لموقع thejakartapost والذي أكد أن الفيلم يحمل اسم French Children Don’t Throw Food والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم تم طرحها قبل ثمانية أعوام تحديداً عام 2012.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة