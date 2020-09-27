«مارينا إف إم 90.4» احتفلت بالذكرى الـ 15

إضاءات

بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسها اقامت اذاعة «المارينا اف ام» حفلا بعد النجاح والتميز الذي فرضته في عالم الاعلام العربي والاذاعة بشكل خاص وكعادتها تميزت مارينا اف ام 90.4 بطريقة احتفالها حيث قدمت اطول برنامج مباشر في تاريخ المحطة، امتد من الساعة الثالثه عصرا وحتى منتصف الليل وقد تناوب في تقديم هذا البث جميع مذيعي برامج مارينا اف إم مثل طلال ملك، علي نجم، علي خاجه، نوف السلطان، بشار الجزاف، دانة السريع. وكان يوماً حافلاً بالذكريات تم خلاله استعراض ابرز البرامج التي قدمتها مارينا اف ام90.4 على مدى الخمسة عشر عاما مثل سبيد، نص اليوم، رياكشن وغيرها من البرامج بحضور اهم مذيعي مارينا اف ام 90.4 السابقين مثل محمد الدغيشم، مشعل الشايع، نوف المضيان، حمود عادل، وغيرهم.

وكان الاحتفال مميزا بهذا اليوم اذ كان للمستمعين نصيب منه حيث قدمت مارينا اف ام 90.4 العديد من الجوائز القيمة خلال ساعات البث التي امتدت الى 9 ساعات وختمت مارينا اف ام90.4 احتفاليتها بحفل موسيقي مباشر من استديوهاتها على مدى الثلاث ساعات الاخيره من الاحتفالية، اقامه مجموعة من الفنانين الشباب الذين ساهمت مارينا اف ام90.4 في نجاحهم مثل مطرف المطرف، عبدالقادر هدهود، فواز الرجيب، يوسف العماني، خالد بن حسين، عبدالعزيز لويس، عبدالسلام محمد، جاسم محمد، فهد السالم وبدرالشعيبي.

