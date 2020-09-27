تفاصيل فيلم توم كروز مع وكالة ناسا

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انتشرت تقارير تفيد أن «توم كروز» تعاون مع «إيلون مسك» ووكالة ناسا لتصوير فيلم جديد في الفضاء الخارجي، تقدر ميزانيته بـ200 مليون دولار، ومن المقرر أن يشرف على عملية الإخراج «دوج ليمان»، مُخرج فيلم Edge of Tomorrow. ووفقًا للحساب الرسمي لمكوك الفضاء Almanac، يبدو أن نجم هوليوود سيكون على متن كبسولة SpaceX Crew Dragon في رحلته المقررة إلى محطة الفضاء الدولية في شهر أكتوبر عام 2021. وأعلن عن الفيلم، الذي لا يزال دون عنوان، عبر مكالمة فيديو أجريت مع «كروز»، «ليام»، «كريستوفر مكواري»، «وفان ساندويك»، ويُشار أن «ليمان» بصدد كتابة سيناريو الفيلم، بينما «ماكواري» سيعمل على الإنتاج، إلى جانب «كروز» و«ليمان» و«فان ساندويك» كمنتجين. وأكدت وكالة ناسا مشاركتها في المشروع في وقت سابق من هذا العام عبر Twitter، حيث غرد مدير ناسا «جيم بريدنشتاين»: «ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن سفينة فضاء». وتابع: «نحن بحاجة لوسائل إعلام شعبية لإلهام جيل جديد من المهندسين والعلماء لجعل خطط NASA الطموحة حقيقة».

وذكرت صحيفة Deadline الأخبار لأول مرة، وأشارت أن «كروز» وشركة تقنيات استكشاف الفضاء «سبيس إكس»، التي يديرها «إيلون مسك»، في المراحل الأولى من العمل مع وكالة ناسا من أجل فيلم مغامرات في الفضاء.

