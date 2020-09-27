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صوفيا لورين تعود إلى التمثيل بفيلم «The Life Ahead»


تعود النجمة الإيطالية صوفيا لورين لعالم التمثيل من جديد، حيث تقدم دور البطولة في فيلم روائي طويل لأول مرة منذ 11 عاما ومن المقرر أن يتم عرض العمل الجديدة باللغة الإيطالية «The Life Ahead» في 13 نوفمبر المقبل، وهو بطولة صوفيا لورين ويشاركها البطولة عدد من نجوم العالم و من أبرزهم ريناتو كاربنتيري وباباك كاريمي وغيرهم، والعمل من اخراج ادواردو بونتي.
قالت صوفيا لورين: عندما تم تقديم دور «روزا» لأقدمه شعرت أنه حقا كان حلم وتحقق لقد انتهزت الفرصة لتجسيد هذا الدور.. ففي الحقيقة أنا أحببت تصوير شخصية «السيدة روزا» حيث إنها صلبة وهشة وناجية. تذكرني من نواح كثيرة بوالدتي».


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