فابريزيو بلادين: فخور جداً بمستوى الشباب المشاركين

إضاءات

اختتم الفنان العالمي فابريزيو بلادين ورشة «الكوميديا ديلارتي» التي أقامتها أكاديمية الفنون الأدائية لابا ضمن برنامج «الملاذ المسرحي 2». الورشة استمرت لتسعة أيام وتم فيها إلقاء نظرة عامة على دراسة الحركة المسرحية من خلال التحليل والتمرين، واستخدام القناع والشخصيات الثابتة والارتجال ومساعدة المشاركين على تطوير النتائج إلى الأفضل. حول انطباعه عن الورشة قال بلادين: سعيد جدًا بالتجربة وكان مستوى الشباب أفضل من توقعاتي.. حيث تعلموا «جودة الصمت» أثناء التدريبات البدنية، والدقة والالتزام وإعداد الأقنعة يدوية الصنع وظل الحماس مستمراً حتى عندما كان العمل أكثر تعقيدًا ما جعلني أقول لهم إنني مدرب محظوظ بالتعاون مع «لابا» ومع هؤلاء الشباب وأقول لهم: أنتم جيدون جداً، وأنا فخور بكم حقًا، وفخور بنفسي أيضًا، لا بد أنني معلم رائع! وبعد هذه الجملة ضحكنا جميعاً وصفقنا. وأشار إلى أن الكوميديا ديلارتي التي يدرسها ليس المقصود منها أن تكون أسلوبًا أو نوعًا مسرحياً، وإنما وسيلة للإبداع المسرحي وتدريب الممثل تجعله يعيش في نفس الظروف التي عاشها الممثلون المحترفون الأوائل في عصر النهضة وما بعده بدءًا من معرفة التقنيات الأساسية للتواصل المسرحي واستعمال القناع كأداة في ذلك الوقت. وكل تلك العناصر الأساسية تم استقبالها بشكل رائع من قبل الجميع وساعدتهم ببناء عمل متكامل. كما أشاد بلادين بالتنظيم المثالي من قبل «لابا» وجهود منسقة الورشة فرح الحجلي ونشاط المشاركين الذي كان له فضل كبير في نجاحها. وأضاف: أعتقد أنه في فترة تاريخية صعبة التي نمر بها في ظل جائحة كورونا فإن الأناقة والاحترام والعاطفة والانضباط والانصاف التي أظهرناها جميعًا خلال مشاركتنا في هذه الرحلة الرائعة هي دليل ملموس على كيف يجمع المسرح الناس معًا، حتى لو عن بعد ، وحتى لو كان البحر عاصفًا. وختم الفنان الإيطالي بالقول: صفتان أساسيتان تميزان هذه التجربة: الشغف والشجاعة. وآمل أن تمثل الورشة خطوة أولى فقط على طريق أطول يمكننا السير به معًا.

الفنان عصام الكاظمي أحد المشاركين البارزين في معظم ورش «الملاذ المسرحي قال عن الورشة: «الكوميديا ديلارتي» مع الفنان الإيطالي فابريزيو بلادين كانت من أمتع الورش في الملاذ المسرحي الثاني، حيث تعرفنا على أحد أنواع الكوميديا في المسرح التي تعتمد بشكل أساسي على التعبير الجسدي للممثل، وقد قدم المدرب نبذة تاريخية عن هذا المسرح وشخصياته الأساسية، ثم طوال تسعة أيام تدربنا بشكل عملي تعرفنا على صناعة الأقنعة الخاصة بهذا النوع، ثم انتقلنا إلى التطبيق الأساسي والذي شمل التدريب الحركي على أداء أهم الشخصيات الأساسية في الكوميديا ديلارتي وهي: الخادم (أزاني) والتاجر (بانتالوني) والدكتور (إيلا دوتوري) والكابتن (إيلا كابيتانو) والعاشق. والتدرب على أداء هذه الشخصيات حسب العناصر الأربعة الأساسية للجسد واستخداماته وهي الشكل والإيقاع والسرعة والقوة، وكيفية توظيفها حسب السمات الأساسية لكل شخصية.

ورأى الكاظمي أن أهم ما ميز الورشة هو حرص المدرب على التأكد من أدائنا للتمارين بالشكل الأفضل وتفاعله مع تساؤلاتنا، ومن جديد تثبت لابا إمكانية التدرب مسرحيا عن بعد، وأن وباء الـ «كورونا» لن يقف حائلا أمام عشاق المسرح.

أما فرح الحجلي فقالت: تسعة أيام نوعية قضيناها نحن منتسبي ورشة كوميديا ديلارتي بإدارة الفنان الإيطالي والأستاذ الجامعي صاحب الخبرة الكبيرة فابريزيو بلادين.. تسعة أيام لم نتوقف فيها عن اكتشاف الجديد في كل يوم، ورغم التحديات التي نواجهها في التعلم عن بعد استطاع فابريزيو التغلب عليها وإيجاد الحلول البديلة دائماً.

وأضافت: كانت الورشة نافذة مفتوحة من شاشات اللابتوب والتلفون ، تعلمنا كثيراً، وضحكنا كثيراً، وكنا دائماً مستمتعين بما نتعلمه وما نطبقه ، ورغم اختلاف تخصصاتنا واهتماماتنا كمتدربين إلا أن هذه الورشة خلقت ما يجمعنا ..وكان الشيء المميز والمختلف في أداء المدرب هو استغلاله للوقت بشكل كامل ومبدع، أما على صعيد محاكاتنا شخصياً فقد استطاع التركيز على ما ميّز كل منا كما استطاع بمهارة التأشير إلى مكامن الضعف فينا وكيفية تجاوزها ..حقا كانت تجربة تستحق التأمل كما تستحق التكرار.

ومن سلطنة عمان قال عبدالملك الشيزاوي: الورشة كانت جداً ممتعة، مليئة بالمعلومات عن الكوميديا بشكل جديد غير المتعارف والمألوف، مدرب الورشة يمتلك اسلوباً سلساً في توصيل المعلومة واسلوبه كان جدًا لطيف و بصراحة كنت أتمنى شخصيًا أن تكون الورشة في الواقع لكي نأخذ الفائدة منها بشكل اكبر. كل الشكر الى (لابا) وإلى المدرب على هذه الفرصة الجميلة. بدوره قال حميد البلوشي: بالنسبه لي جداً استمتعت وتعلمت في ورشة كوميديا ديلارتي مع المبدع فابريزيو.. من اهم و احسن الورش التي حصلت عليها لأنني أحب الكوميديا والمحاضر كان جدا سلسلا ومحترفا في التعامل معنا وفي توصيل المعلومة.

