«الناجية الوحيدة».. يجمع هدى حسين وهيا عبدالسلام

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أعلنت الفنانة هدى حسين عن عملها الدرامي الجديد ويحمل اسم «الناجية الوحيدة» من تأليف منى النوفلي ومن إخراج هيا عبد السلام ومن إنتاج «ايغل فيلم». وقد نشرت هدى حسين في حسابها الرسمي في الانستغرام «قريباً أطل في عمل درامي جديد (الناجية الوحيدة) وسوف تتصدى لإخراجه هيا عبد السلام، وحالياً في مرحلة التجهيزات الأولية، ومن المتوقع الكشف عن فريق العمل بالكامل خلال الفترة المقبلة وقد ترك ذلك انطباعاً وردة فعل كبيرة من المتابعين في ان يكون هناك عمل يجمع كلا من هدى حسين وهيا عبدالسلام وهذا ماحققه مسلسل «الناجية الوحيدة» الذي سوف تتبين ملامحه قريبا لبدء عملية التصوير مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل أزمة «كورونا». وكانت هدى حسين قد أطلت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل «شغف» بالتعاون مع المخرج محمد القفاص والكاتب علاء حمزة في تعاون تكرر بين هدى والقفاص لتقرر هذا العام أن تتعاون هيا عبد السلام في ضوء دعمها الدائم للمواهب الاخراجية والطاقات الشبابية.