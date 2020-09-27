وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

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انتقل الى رحمة الله الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله بأحد مستشفيات مدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما وكان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف في مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر في المسلسل التلفزيوني راجل وست ستات، ‏والإذاعي عوام على بر الهوى. يذكر ان المنتصر بالله حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه في معهد الفنون وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات في الوسط الفنى ويتألق في تجسيد الشخصيات التي يقدمها، وخصوصاً إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان في معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.