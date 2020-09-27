لبنان: أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة

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بيروت - الوكالات: اعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى اديب امس اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر، وذلك رغم الضغوط الفرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من اسوأ ازمة تمر بها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وبعد الاجتماع بالرئيس ميشال عون، قال اديب وهو سني بموجب نظام المحاصصة الطائفية «مع وصول المجهود لتشكيل الحكومة الى مراحله الأخيرة تبين لي بأن هذا التوافق الذي على اساسه قبلت هذه المهمة الوطنية في هذا الظرف الصعب من تاريخ لبنان لم يعد قائما، وبما ان تشكيله بالمواصفات التي وضعتها باتت محكومة سلفا بالفشل وحرصا مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها وميثاقيتها، فاني اعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة، متمنيا لمن سيتم اختياره للمهمة الشاقة من بعدي وللذين سيختارونه كامل التوفيق في مواجهة الأخطار الداهمة المحدقة ببلدنا وشعبنا واقتصادنا». ووصل تشكيل الحكومة الى طريق مسدود بسبب مطالبة الجماعتين الشيعيتين الرئيسيتين، حركة امل وحزب الله، بتسمية عدد من المناصب في الحكومة منها حقيبة المالية.

من جهته قبل عون اعتذار اديب وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان الرئيس عون سيتخذ الاجراءات اللازمة وفقا للدستور. وأكد عون في تصريح له ان «المبادرة التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا تزال مستمرة وتلقى مني كل الدعم وفق الأسس التي اعلنها الرئيس الفرنسي».

الى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري ان كل من يحتفل بسقوط المبادرة الفرنسية لدفع زعماء لبنان المنقسمين الى تشكيل حكومة جديدة سيندم على ضياع تلك الفرصة. وأضاف في بيان «نقول الى اولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انكم ستعضون اصابعكم ندما». في المقابل اشار المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الى انه «لا احد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها ولكن هناك من اغرقها فيما يخالف كل الأصول المتبعة». ورأى المكتب الاعلامي لبري ان «المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الاصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها ان تنفذ هذه الاصلاحات بعد اقرارها، وأعتقد ان كل الكتل مع هذه الاصلاحات والمجلس النيابي اكثر المتحفزين لاقرار ما يجب، ونحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقاً لمضمونها». وكان اديب، السفير السابق لدى برلين، قد كُلف بتشكيل حكومة في 31 أغسطس وحاول تشكيل حكومة اختصاصيين في بلد تتقاسم فيه الطوائف المسلمة والمسيحية السلطة وتنقسم الولاءات السياسية على خطوط طائفية. لكن جهوده راحت سدى بسبب خلاف على الحقائب الوزارية خاصة وزارة المالية التي سيكون لمن يقودها دور حيوي في وضع برنامج لانتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية الطاحنة. ومع تكوم جبل من الدين العام اصيبت المصارف اللبنانية بالشلل وتراجعت قيمة العملة المحلية تراجعا حادا.

