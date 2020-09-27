الإليزيه: المبادرة غير مرتبطة بشخص

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: أعلن قصر الرئاسة الفرنسية الاليزيه امس ان المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص، وذلك في اعقاب اعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة الجديدة. وكان اديب توجه بالاعتذار من الشعب اللبناني، مؤكدا ان «مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يجب ان تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا». ولفت اديب الى انه «مع وصول المجهود الى مراحله الأخيرة تبين لي ان التوافق لم يعد قائما»، مشيرا الى انه «سبق وأعلنت للكتل انني لست في صدد الولوج في اي شأن سياسي وأبلغت الكتل انني لست في صدد طرح اسماء تشكل استفزازا لها». من جهة اخرى، اعرب رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري عن التزامهما الثابت بالمبادرة الفرنسية بشأن بلادهما. وأكدت الرئاسة اللبنانية في بيان لها ان «الرئيس عون اعتبر ان المبادرة الفرنسية التي اطلقها اكرون اثناء زيارته الى لبنان مطلع الشهر الحالي، لا تزال مستمرة وتلقى منه كل الدعم، وفق الأسس التي اعلنها الرئيس الفرنسي».

