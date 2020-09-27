القبض على متهم بقتل أربعة جنود لبنانيين

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أعلن الجيش اللبناني، القاء القبض على مشتبه به في قتل اربعة جنود في وقت سابق هذا الشهر خلال عملية دهم.

وقُتل الجنود اثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي، المشتبه في تورطه في مقتل عنصرين امنيين ونجل رئيس البلدية في بلدة كفتون (شمال لبنان) في 21 اغسطس.

وكان التلاوي اطلق النار وألقى قنبلة يدوية بعدما نفذ جنود عملية دهم لمنزله في منطقة البداوي قرب مدينة طرابلس الساحلية في 13 سبتمبر. وقتل 3 جنود في الموقع، فيما توفي آخر متأثرا بجروحه. وفي وقت لاحق قتل التلاوي بالرصاص، وقال الجيش في حينه انه يرأس «خلية مسلحة». وأعلن الجيش اللبناني في بيان الجمعة ان وحدات من المخابرات والجيش في منطقة حيلان-زغرتا شمالي لبنان اعتقلت الجمعة رجلا ينتمي الى مجموعة التلاوي، يدعى احمد سمير الشامي. وأضاف ان المشتبه به «متورط في جريمة قتل الجنود الأربعة». وكانت القوى الأمنية القت القبض على مشتبه به آخر في جريمة كفتون في اليوم التالي من حدوثها في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين.

