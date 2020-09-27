واشنطن تدرس جدياً تصنيف الحوثيين تنظيماً إرهابياً

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «تدرس جديا» اتخاذ اجراءات جديدة ضد ميليشيات الحوثي الموالية لايران في اليمن، ومن ضمن هذه الاجراءات ادراجها على لائحة المنظمات الارهابية. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، ان الادارة تقوم حاليا بدراسة هذا القرار من ناحية قانونية لتصنيف الحوثيين «جماعة ارهابية» او فرض المزيد من العقوبات عليها. وقال مسؤول اميركي كبير ان من بين الخيارات المطروحة تسمية قادة في الميليشيات المسلحة «ارهابيين عالميين» وبينت الصحيفة ان وزارة الخارجية الأميركية فضلت عدم الرد عند توجيه السؤال لها حول عزم ادارة ترامب اعتبار ميليشيات الحوثي ارهابية. وقبل عامين اجلت ادارة ترامب تصنيف الحوثيين لأسباب عدة، ابرزها خشيته عرقلة الجماعة وصول المساعدات للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها باليمن بالاضافة الى امكانية تعقيد التوصل الى تسوية سياسية مع الحكومة اليمنية حينها.

وتأتي هذه المداولات في اطار محاولة واشنطن عزل الجماعة الموالية لايران بحسب «واشنطن بوست» خاصة مع سعي ادارة ترامب الى تمديد حملة «الضغط الأقسى» ضد النظام الايراني. كما انها تأتي في ظل تضاؤل فرص التوصل الى حل سياسي في اليمن، كما ان الصراع هناك يزداد تفاقما، وهو ما يعزز نفوذ طهران. وفي حال تصنيف الحوثيين تنظيما ارهابيا فسيكون تقديم الدعم للحوثيين امرا غير قانوني وسيحظر على عناصرها السفر الى الولايات المتحدة، فضلا عن تجميد الأصول المالية للجماعة.

وقال مسؤول اميركي كبير ان السلطات تسعى الى اجراء مراجعة قانونية واستخبارية لتحديد ما اذا كانت ميليشيات الحوثي تنطبق عليها صفة المنظمة الارهابية. وأضاف «أعتقد ان الحقائق تغيرت منذ آخر مرة اجروا فيها المراجعة، ومن المحتمل ان يكون هناك المزيد من المعلومات الاستخبارية المقنعة التي قد تدعم التصنيف».

وكانت الولايات المتحدة قد اجرت مراجعة عام 2019، ادت الى تصنيف الحرس الثوري الايراني تنظيما ارهابيا.

