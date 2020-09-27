رئيس وزراء إثيوبيا: لا ننوي الإضرار بمصر والسودان

عربيات ودوليات

أديس أبابا - الوكالات: اكد رئيس وزراء اثيوبيا آبي احمد ان بلاده «لاتنوي» الحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة وذلك بمناسبة الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة. وفي كلمته امام المنظمة، قال آبي احمد في بيان مصور تم تسجيله مسبقا بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد «أود ان اوضح اننا لا ننوي الحاق الضرر بهاتين الدولتين». وقال آبي احمد وهو حائز على جائزة نوبل للسلام ان المشروع يهدف الى الحفاظ على الموارد المائية «التي قد تتبخر في مجرى النهر ببلدان المصب». وأضاف «ما نقوم به اساسا هو ان تكون مواردنا من الكهرباء منتجة من انظف مصادر الطاقة، ولا يمكننا ايضا تحمّل مواصلة بقاء نحو 65 مليونا من شعبنا في الظلام». وأخفقت اثيوبيا ومصر والسودان في ابرام اتفاق على تشغيل السد قبل شروع اثيوبيا في ملء خزانه في يوليو الماضي وعادت الدول الثلاث الى الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

