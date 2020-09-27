عباس يدعو إلى «مؤتمر دولي» بشأن القضية الفلسطينية

عربيات ودوليات

رام الله - الدوحة - الوكالات: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الى عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية، في مطلع العام المقبل، بهدف «الانخراط في عملية سلام حقيقية».

وتساءل عباس، في كلمته خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة «الى متى ستظل القضية الفلسطينية بلا حل عادل تضمنه الشرعية الدولية وتحميه؟»، مُضيفا «شعبنا سيواصل البقاء والحياة على هذه الأرض، وسيواصل الصمود بوجه الاحتلال والعدوان والخذلان حتى ينال حقه». وأضاف عباس ان منظمة التحرير لم تفوض احداً للحديث او التفاوض باسم الشعب الفلسطيني. وتابع الرئيس الفلسطيني: «نستعد لاجراء الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية بمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية رُغم كل العقبات. الى ذلك اعتذرت قطر عن استكمال الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك بعد تخلي الدولة الفلسطينية عن رئاستها. وأكدت الدوحة انها لن تستكمل الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية مع تمسكها بحقها في رئاسة الدورة المقبلة المقررة في مارس المقبل، وفق ما ذكر المصدر.

