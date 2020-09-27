الكاظمي يدعم مقترحات الصدر بتشكيل لجان تحقيق في الخروقات

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، انه يدعم المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.

واكد الكاظمي في تغريدة له على تويتر ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأضاف ان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق. وكان الصدر كان كتب عل تويتر في وقت سابق قائلاً انه «نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله، وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية»، فانه يقترح تكوين لجنة ذات طابع امني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية، التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة والا فستصبح الحكومة مقصرة. وفي وقت سابق افادت مصادر امنية عراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امر باغلاق عدة مكاتب يتبع بعضها لميليشيا الحشد الشعبي في مطار بغداد الدولي. وأوضحت المصادر ان تعليمات صدرت من الكاظمي، تتضمن اغلاق مكاتب ميليشيا الحشد في مطار بغداد الدولي، اضافة الى اغلاق مكاتب جهاز الأمن الوطني، وهيئتي النزاهة العامة والمساءلة والعدالة في المطار.

