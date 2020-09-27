ترامب: نتيجة الانتخابات ستظل مجهولة لأشهر

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واشنطن- الوكالات: حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ان الأميركيين قد لايعرفون الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل قبل عدة اشهر بسبب الخلافات بشأن بطاقات الاقتراع بالبريد معززا انتقاده طريقة يمكن ان يستخدمها نصف الناخبين الأميركيين هذا العام.

وذكر خبراء الانتخابات ان الأمر قد يستغرق عدة ايام قبل معرفة الفائز لأن المسؤولين سيحتاجون الى وقت لفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات. وكشف ترامب في حديثه امام تجمع حاشد في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا انه يفضل معرفة ما اذا كان قد فاز او خسر بسرعة بدلا من انتظار بطاقات الاقتراع البريدية وقال «أحب مشاهدة التلفزيون ومعرفة الفائز قد لا تسمعون ذلك قبل أشهر، لأن هذه فوضى». وأضاف «يمكن ان اكون في المقدمة، وبعد ذلك سيستمرون في الحصول على بطاقات الاقتراع، لأنهم الآن يقولون ان بطاقات الاقتراع يمكن ان تأتي متأخرة».

وسمحت احكام قضائية للمسؤولين في الولايات المتأرجحة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية بفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد الثالث من نوفمبر طالما تم ارسالها في يوم الانتخابات. وتظهر استطلاعات للرأي ان عددا من الديموقراطيين اكثر من الجمهوريين يعتزمون التصويت عبر البريد لتجنب التعرض للاصابة بـ«كوفيد-19» في اماكن الاقتراع المزدحمة. وأقامت حملة ترامب دعاوى قضائية في عدة ولايات للحد من الاقتراع عبر البريد.

ورفض ترامب في الأيام الأخيرة الالتزام بتسليم السلطة سلميا اذا خسر الانتخابات امام الديموقراطي جو بايدن، وقال انه يتوقع ان تعلن المحكمة العليا الفائز.

وقال ترامب مخاطبا انصاره في ولاية فيرجينيا «لن نخسر الانتخابات الا اذا اقدموا على الغش. لا يمكننا ان نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصير بلادنا، لأن هؤلاء الناس سيدمرون بلادنا». وتابع الرئيس الأميركي «هو الغش وهم يعلمون ذلك، ووسائل الاعلام تعلم تمام العلم ماذا سيحدث. الديموقراطيون يعلمون ذلك اكثر من غيرهم. لا يمكننا ان نسمح لهم بذلك، فاذا لاحظتم شيئا من هذا القبيل عليكم ان تبلغوا بذلك على الفور».

وأضاف ترامب «نريد ان يكون الانتقال وديا، ولا نريد ان يخدعونا، ولا نريد لأن نكون حمقى ونقول دعونا نسلم لهم الحكم. نحن نعلم انهم قاموا بتزوير الوفا مؤلفة من بطاقات الاقتراع. لن نتسامح مع هذا ابدا».

وفي هذا السياق رد توماس فريدمان، كاتب صحيفة «نيويورك تايمز» الشهير على رفض ترامب الالتزام بالتداول السلمي للسلطة اذا خسر الانتخابات قائلا « اخشى حربا اهلية اميركية» واضاف فريدمان ان «الحزب الجمهوري بات «بيت دعارة» سياسي».

الى ذلك قالت السيناتور كامالا هاريس، نائبة جو بايدن، ان الاحتجاجات السلمية ضد الظلم العنصري امر بالغ الأهمية لتقدم البلاد وتساعد على ابقاء انفاذ القانون تحت السيطرة.

وقالت المرشح لمنصب نائب الرئيس، خلال المؤتمر الوطني للملونين «لم يتحقق شيء يتعلق بالتقدم، ولا سيما حول الحقوق المدنية، من دون قتال، ولذلك سأفسر دائما هذه الاحتجاجات على انها عنصر اساسي للتطور في بلادنا - كعنصر اساسي او علامة على ديموقراطية حقيقية». وأضافت ان الاحتجاجات «ضرورية» لأنه «يجب سماع اصوات الناس، وغالباً ما يكون الناس هم الذين يجب ان يتحدثوا لحمل حكومتهم على القيام بما يفترض ان تفعله، ولكن قد لا تفعل ذلك بشكل طبيعي ما لم يتحدث الشعب بصوت عال - ومن الواضح انه سلمي».

