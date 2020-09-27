بوتين يعرض على واشنطن تبادل ضمانات بـ«عدم التدخل الانتخابي»

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على واشنطن ضمانات بعدم التدخل الانتخابي وطرح اتفاقا دوليا ضد الاستخدام العدائي للتكنولوجيات الحديثة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمقررة في 3 نوفمبر عرض الرئيس الروسي على واشنطن في اعلان نشره الكرملين ضمانات بعدم التدخل الانتخابي وطرح اتفاق دولي ضد الاستخدام العدائي للتكنولوجيات الحديثة. وعرض بوتين «تبادل ضمانات بعدم التدخل، بما في ذلك في العمليات الانتخابية، خاصة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والتواصل». ويتطلع هذا الاقتراح الى العمل حول اتفاق عالمي لمواجهة الاعتداءات التي تستخدم تلك التكنولوجيات. وكتب بوتين في اعلانه «من التحديات الاستراتيجية الكبرى في العالم المعاصر خطر مواجهة واسعة النطاق في المجال الرقمي. وتقع مسؤولية خاصة في تفاديها على الأطراف الرئيسيين في الأمن العالمي في مجال المعلومات». وقال «واذ اخاطب الدول كافة، بينها الولايات المتحدة، اقترح التوصل الى اتفاق دولي تلتزم فيه الدول سياسيا بعدم توجيه ضربة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والتواصل». وتلا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاعلان عبر التلفزيون، بينما كان بوتين يتوجه لحضور المناورات العسكرية «قوقاز-2020» في جنوب البلاد والتي يشارك فيها آلاف الجنود وعدد من الدول الحليفة، بينها الصين. وتواجه روسيا منذ سنوات اتهامات باستخدام قراصنة معلوماتيين وبث معلومات كاذبة على مواقع التواصل للتأثير على العمليات الانتخابية في الغرب. وموسكو متهمة تحديدا بشن حملة دعما لترشيح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 ما ساهم في فوزه.

