هجوم «سواطير» إرهابي في باريس

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باريس- الوكالات: اعتقلت الشرطة الفرنسية مشتبه فيه في هجوم وقع الجمعة امام مقر صحيفة «شارلي ايبدو» القديم بباريس وقال مصدر ان الشخص المعتقل كان يسكن سابقا مع منفذ الهجوم وقد وضع في الحبس على ذمة التحقيق، بحسب ما افاد مصدر قضائي امس.

وبذلك ارتفع الى عدد المعتقلين بسبب الهجوم الى 7 اشخاص، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي، الذي القت الشرطة القبض عليه بعيد الهجوم وهو مولود في باكستان وعمره 18 عاما.

وقد اسفر الهجوم امام مقر صحيفة «شارلي ايبدو» القديم عن سقوط جريحين وصفت مصادر طبية فرنسية حالتهما بأنها خطرة.

واستخدم المهاجم ساطورا وقال مسؤولون فرنسيون ان الهجوم يعد «عملا ارهابيا» وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين ان المهاجم الرئيسي المشتبه به وصل الى فرنسا قبل ثلاثة اعوام وهو قاصر ومن دون مرافق. وأصدر وزير الداخلية الفرنسي اوامر بتشديد الحماية على كل المواقع التي تم مهاجمتها من قبل، وأضاف في تغريدة على تويتر «نحن لانزال في حرب مع الارهاب».

ويتزامن الهجوم مع مثول 14 شخصا امام محكمة في باريس في بداية الشهر الحالي بتهمة المشاركة في الهجوم على مقر «شارلي ايبدو» في يناير 2015، وهو ما اسفر عن سقوط 12 قتيلا. وأخلت «شارلي ايبدو» مقرها بعد هجوم 2015، وتعمل حاليا من موقع سري. ويستخدم المبنى حاليا شركة انتاج اعلامي.

وشهدت فرنسا موجة هجمات شنها متشددون في السنوات الأخير، وأعلن تنظيما «داعش» و«القاعدة» مسؤوليتهما عن معظمها. وقتل 130 شخصا في تفجيرات واطلاق نار في نوفمبر 2015 في مسرح باتاكلان ومواقع اخرى بباريس، وفي يوليو 2016 دهس متشدد حشدا بشاحنة في احتفال يوم الباستيل بمدينة نيس، مما اسفر عن مقتل 86 شخصا.

وهدد تنظيم «القاعدة» الذي اعلن مسؤوليته عن هجوم عام 2015، بمهاجمة «شارلي ايبدو» مجددا. وقال وزير الداخلية للصحفيين ان هجوم الجمعة وقع «في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي ايبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الارهابيين الاسلاميين ومما لا شك فيه هو هجوم دام جديد على بلدنا».

وروت شاهدة انه «كان اثنان من زملائي يدخنان اسفل المبنى في الشارع. سمعت صراخا. ذهبت الى النافذة ورأيت احدهما ملطخا بالدماء يطارده رجل يحمل ساطورا».

