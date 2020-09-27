الصين تنفي اتهامات بتدمير 16 ألف مسجد في إقليم شينجيانغ!

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بكين - الوكالات: نفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم معهد بحثي استرالي بأنها دمرت آلاف المساجد في منطقة شينجيانغ غربي الصين، وقالت انه يوجد هناك اكثر من 24 الف مسجد «وهو عدد اكبر من عدد المساجد الموجودة في كثير من الدول الاسلامية».

ونشر معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي تقريرا الخميس زعم فيه ان نحو 16 الف مسجد دمرت او لحقت بها اضرار في شينجيانغ، معظمها منذ عام 2017، بسبب سياسات الحكومة الصينية.

وتم وضع هذه التقديرات باستخدام صور بالأقمار الصناعية، واستندت الى عينة من 900 موقع ديني قبل عام 2017، من بينها مساجد وأضرحة وأماكن مقدسة.

وقال تقرير المعهد ان «الحكومة الصينية بدأت حملة منظمة ومتعمدة لاعادة صياغة التراث الثقافي لمنطقة الايغور ذاتية الحكم في شينجيانغ، من اجل جعل تلك التقاليد الثقافية للسكان الأصليين تابعة للأمة الصينية».

وأضاف انه «الى جانب الجهود القسرية الأخرى لاعادة صياغة الحياة الاجتماعية والثقافية للايغور من خلال تغيير او القضاء على لغتهم وموسيقاهم ومنازلهم، وحتى وجباتهم الغذائية، تمحو سياسات الحكومة الصينية وتغير بشكل فعال العناصر الرئيسية لتراثهم الثقافي الملموس».

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين التقرير خلال مؤتمر صحافي الجمعة بأنه «لا يعدو عن كونه شائعات مغرضة». وقال وانغ ان معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي تلقى اموالا من الخارج «لدعم اختلاق اكاذيب ضد الصين».

وأضاف «ننظر الى الأرقام، فهناك اكثر من 24 الف مسجد في شينجيانغ، وهو اكثر من 10 امثال الموجود في الولايات المتحدة». وتابع «هذا يعني ان هناك مسجدا لكل 530 مسلما في شينجيانغ، وهو عدد مساجد بالنسبة لعدد الأفراد يزيد بكثير على دول اسلامية كثيرة».

وتواجه الصين تدقيقا بسبب طريقة معاملتها مسلمي الايغور ومزاعم عن العمل بنظام السخرة في شينجيانغ، حيث اشارت الأمم المتحدة الى تقارير موثوق بها تقول انه تم اجبار مليون مسلم محتجزين في معسكرات على العمل.

وتنفي الصين اساءة معاملة الايغور، وتقول ان هذه المعسكرات هي مراكز تدريب مهني ضرورية لمعالجة التطرف.

