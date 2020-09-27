«الصحة العالمية» تحذر من مليوني وفاة قبل لقاح «كورونا»

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جنيف - لندن - الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية من انه مع اقتراب عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» من مليون شخص من المحتمل ان يتضاعف الرقم قبل ان يصبح لقاح قابل للتطبيق متاحاً على نطاق واسع.

وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة ان العدد الحالي لوفيات «كورونا» يبلغ اكثر من 980 الف حالة في جميع انحاء العالم في اقل من 9 أشهر وان بلوغ مليوني حالة وفاة «أمر لا يمكن تصوره بالتأكيد» لكنه اكد ان هذا ليس مستحيلا بالنظر الى كل ما سيشمله تجهيز اللقاح وتوزيعه. وطالب الدول بفعل كل ما في وسعها لخفض عدد القتلى، وأضاف «لدينا اشياء يمكننا القيام بها الآن لتقليل انتقال العدوى وتقليل عدد الوفيات».

كما اعربت المنظمة عن قلقها ازاء ارتفاع الحالات في العديد من الدول الأوروبية، وقالت ماريا فان كيركوف، احد المسؤولين عن الوباء في المنظمة ان جزءاً من هذه الأرقام المتزايدة يرجع الى زيادة عدد الفحوصات وتابعت «ما يقلقنا هو زيادة اشغال الأسرة في المستشفيات وكذلك في وحدات العناية المركزة» وحذرت من ان هذا مصدر قلق لأن المنطقة على وشك الدخول في موسم الانفلونزا.

وتستعد اوروبا لمواجهة موجة ثانية لوباء فيروس كورونا الذي تفشى في جميع انحاء الكرة الأرضية واتخذت دول القارة العجوز تدابير صحية جديدة. ففي بريطانيا، وهي الأكثر تضررا في اوروبا، قررت السلطات الخميس الماضي اغلاق الحانات والمطاعم في العاصمة لندن كما اتخذت فرنسا واسبانيا اجراءات جديدة املا في تجنب الوصول لأوضاع مماثلة لما كانتا عليه في شهري مارس وأبريل.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و288200 اصابة في حين بلغ اجمالي عدد حالات الوفاة 202911 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و818570 حالة، وبلغ اجمالي عدد حالات الوفاة 92290 حالة. وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة اربعة ملايين و657702 اصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 139808 في ثاني اكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و136048 حالة اصابة، وبلغ اجمالي عدد حالات الوفاة 20056 حالة.

