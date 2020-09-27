الحل في إصلاح الذات

آراء

بيَّن لنا رسول الله تحدياً كبيراً سيأتي وقال -عليه الصلاة والسلام- «يأتي على الناسِ زمانٌ القابض فيه على دينِهِ كالقابضِ على الجَمْرِ» تشبيه رائع لموقف الانسان الذي يحترم قناعاته ويتمسك بما يؤمن به ويحاول أن يقف في وجه الأخطاء التي ذابت وأصبحت بصبغة مقبولة بالمجتمع وهو من ينكر الأمور السلبية التي يتعايش معها الناس اليوم، والجميل في ديننا أنه يقدم لنا التحدي وفي المقابل يقدم لنا الحل فالمجتمع الذي يعيش هذا التحدي يأتي علاجه بقوله تعالى: «إنَّ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ? نأخذ نفساً عميقاً،،، الحل في اصلاح الذات يأتي عن طريق التطبع بالأخلاق الحميدة واحترام القيم والمبادئ والالتزام بالنظم والتوكل على رب العباد، ولتحقيق هذا الاصلاح يحتاج كل منا الى التوقف عن انتقاد الناس ويبدأ برسم معالم ذاته ويعرف القصور الذي يحتاج للتطوير، والسلبيات التي تحتاج للتهذيب. لذا عليك المبادرة بالاهتمام بنفسك واسع لتغييرها الى الأصلح، واعمل بكل جهد وارض بما قسمه الله لك، وكن قنوعا بما تملك واسع لتحقيق طموحك، وتمتع بكل ما أحله الله لك في رحلة حياتك بهذه الدنيا، واصنع لنفسك نموذجاً يحترمه من هم حولك ليضاف الى نماذج متميزة وصالحة تسهم في بناء مجتمع أجمل وأكثر صحة ورقي.