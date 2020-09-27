آراء

تأتي الخصخصة دائما كخطوة في طريق الانفتاح الاقتصادي، وتعرّف ببساطة بأنها الاعتماد على القطاع الخاص لادارة الاقتصاد القومي بكفاءة أكبر، ومن المعروف بأنها تحتل حيزا جيدا في جميع خططنا التنموية وفي اطار الطموح بتحويل الكويت الى مركز اقليمي على صعيدي التجارة والمال. يدرك الاقتصاديون وذوو الخبرة أن نجاح عملية الخصخصة يتطلب العمل وفق خطة مدروسة تضمن مساحة كبيرة من المنافسة مع فسح المجال لمشاركة أوسع في رأس المال، الى جانب ضبط المساهمات الأجنبية والصناديق الادخارية في الخارج على الصعيد الاستثماري، وبشكل محدد في مجال البورصة، ومن المهم أن يكون طرح المشاريع المراد تخصيصها بشكل تدريجي بغية الحد من أي صدمات مالية غير متوقعة، وهنا لابد من الاشارة الى أهمية جاهزية الحكومة لمواجهة أي تبعات على الصعيد المجتمعي مثل ضمان حقوق العمالة الكويتية، وتوفير مجال عمل آخر للمسرحين منهم، كي لا نعود لتكرار ما حصل في تجربة تخصيص محطات الوقود والتبعات الصعبة التي تحملتها عمالتنا الوطنية. تلعب الخصخصة دورا جوهريا في مسار الاصلاح الاقتصادي لأي بلد، لأنها تسهم بشكل ملحوظ في القضاء على ظاهرة البطالة المقنعة، اضافة الى أنها تعزز من دور القطاع الخاص وتفسح المجال لمزيد من الاستثمارات ما يعني امكانية استثمار أكبر للموارد المتاحة يفضي بالضرورة الى تفوق المنتج المحلي على المستورد، وينهي حالة الركود والعجز التجاري الناجم عن الاعتماد على الاستيراد لانعاش السوق، ما يعني التخفيف من العبء على ميزانية الدولة، والاستفادة بشكل أكبر من التطور التكنولوجي لتحقيق النجاح المرتجى من أي مشروع. واذا افترضنا أنه كان لتجربة الخصخصة نجاح وفائدة في بعض القطاعات لدينا، فهل سيكون لها نفس حظوظ النجاح في قطاعات أخرى؟ وبالأحرى هل ستنجح في ترميم مواطن الخلل في اقتصادنا الوطني، مراعية قبل كل شيء مصلحة وحقوق المواطن المستهلك من ذوي الدخل المحدود ضد أي احتكار أو استغلال قد ينشأ عند تخصيص بعض الخدمات.. الله أعلم.