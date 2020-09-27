التخبط والواسطات

آراء

قتل الكفاءات من موظفين ومسؤولين مازال مستمراً في الوزارات والهيئات الحكومية للأسف. وصلتني شكوى «وللأسف تراجع ورفض نشرها» على تخبط مدير عام هيئة حكومية بشأن قرارات اصدرت بحق رئيس قسم كفاءة، وهو مرشح لمدير في قطاعه، علماً بأنه الاقدم بالمهنة والأرفع بالدرجة الوظيفية بالاضافة الى انه يحمل بكالوريوس من جامعة الكويت. وبسبب تدخل الواسطة تم ترشيح من هو دونه بالمستوى وكان أيضاً موظفًا عند صاحبنا «المظلوم» ليصبح مديراً للقطاع على مسؤولة سابقاً! ومن الاساليب المتبعة بالتلاعب وحيث دأبوا على كسر مجاديف المتميزين تم تقييم صاحبنا بتقدير «جيد جداً » أي يعني لن يدخل أي مقابلة لأن من اشتراطات المقابلات أن يتحصل المسؤول على امتيازين بآخر عامين. وتم الاستفسار عن سبب ضعف تقييمه وكانت الاجابة: بأنه لا يتعاون معي !؟ ولم ييأس صاحبنا حتى قام بالتظلم الى نائب المدير العام الذي شكل لجنة من شؤون الموظفين للبت في الموضوع وتم انصافه في موضوع التقييم باعطائه «امتياز». والموضوع لم ينته الى هنا بل له تكملة وظلم طويل.. ولكن من الاسباب التي أدت الى هذا الظلم الواسطة والمحسوبية حيث إن صاحبنا ليس لديه قريب مسؤول بمقر عمله الحكومي والآخرون الذين يقلون بالكفاءة عن صاحبنا يتميزون بفيتامين «واو» وهو ما قلب الموازين رأسًا على عقب وأصبح المجتهد والمتميز بعمله لا دور له ، ومن يكون ضعيف الأداء والانتاج ولكن عنده واسطة يترقى بالوظيفة ويقود أعلى المناصب في البلد! والسؤال الى متى تقتل الكفاءات التي ليس لديها واسطة وجل همها الاخلاص بالعمل ورضا الله بعملهم؟ وهل المحسوبية تطغى على المناصب بالكويت؟ وكم شخص كان مثل صاحبنا ظلم وظلم حتى اتجه الى القضاء وأنصفه؟ وهل هذه تناسب رؤية «الكويت 2035» اذا كان تفشي داء الفساد والواسطة أكثر من تفشي داء «كورونا» بالبلد؟؟؟ ودمتم بحفظ الله. *نكشة: للنفوس العظيمة إرادة، وللنفوس الضعيفة أمنيات. «مثل صيني»