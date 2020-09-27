برشلونة «الجديد» يواجه فياريال

دوليه

يبدأ برشلونة اليوم مشواره في الدوري الاسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة من البطولة التي تشهد أيضا انطلاقة اتلتيكو مدريد أمام غرناطة، واشبيلية أمام قاديش.

وغابت الفرق الثلاثة عن الجولتين الأولتين بسبب مشاركتهما في بطولة دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي.

ويعيش برشلونة ظروف صعبة بعد أن السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2-8 ما تسبب في انتفاضة في الفريق بدأت بتعيين الهولندي رونالد كومان مدربا للفريق والاستغناء عن الاوروغوياني لويس سواريز والكرواتي ايفان راكيتيش والتشيلي ارتورو فيدال والبرتغالي نيلسون سيميدو، فيما تمسكت ادارة البرشا بالنجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي طلب الرحيل.

وشن ميسي هجوما عنيفا جديدا على مجلس ادارة ناديه، ولاسيما في ما يتعلق بالطريقة التي تخلى فيها عن زميله سواريز المنتقل الى الخصم المحلي اتلتيكو مدريد.

وقال ميسي الذي هدد بترك النادي الكاتالوني قبل ان يعدل عن قراره، على انستغرام في رسالة وداعية لسواريز اول من أمس «كان جديرا بهم ان يقولوا لك وداعا على قدر ما تستحق كونك احد افضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس القيام بطردك كما فعلوا. لكن في الحقيقة وكما هي الامور، لم يعد شيء يفاجئني».

وتابع ميسي «كنت قد بدأت في التعود على الفكرة (رحيل سواريز)، لكن اليوم دخلت الى غرفة الملابس، وصعقتني الحقيقة المُرة. سيكون من الصعب حقا ألا أتشارك معك حياتي اليومية داخل وخارج الملعب. سوف نفتقدك كثيرا. لقد مرت سنوات كثيرة، العديد من الأهداف، وجبات الافطار والعشاء... الكثير من الأشياء التي لن أنساها أبدا، كل هذه الأيام معا».

وختم ميسي «أتمنى لك كل التوفيق في هذا التحدي الجديد. أحبكم كثيرا (في اشارة الى عائلة سواريز بما أن العائلتين مقربتان جدا). أراك قريبا يا صديقي».

ورد سواريز على منشور ميسي، مشيدا بالأرجنتيني مع انتقاد مبطن لادارة برشلونة «أنت الرقم واحد، لا تدع قلة من الناس يطمسوا كم أنت عملاق في هذا النادي وعالم كرة القدم».

وتابع سواريز الذي خضع اول من أمس للفحص الطبي قبل التوقيع لعامين مع أتلتيكو مدريد، «أشكرك يا صديقي على هذه الكلمات، وأشكرك مرة أخرى على كونك أنت، على ما كنت عليه بالنسبة لي وعائلتي منذ اليوم الأول».

وأضاف المهاجم الأوروغوياني «سأكون دائما ممتنا لميسي الانسان، المرح والعاطفي، لأنه عندما يتعلق الأمر بـ(ميسي) اللاعب، الجميع يعرفه. لا تنس ما قلته لك استمر في الاستمتاع وأظهر السبب خلف كونك الرقم 1».

ودخل نجم برشلونة السابق البرازيلي نيمار الذي غادر «كامب نو» في صيف 2017 للانتقال الى باريس سان جرمان بعد أن دفع الأخير البند الجزائي في عقده وقدره 222 مليون يورو، على الخط بجملة مختصرة انتقد بها ادارة النادي الكاتالوني بالقول «الطريقة التي يفعلون بها الأشياء لا تصدق».

وكان ميسي (33 عاما) أبلغ النادي في 25 أغسطس الفائت أنه يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من التجاذبات.

واتخذ ميسي قرار البقاء في برشلونة لأنه لا يستطيع الذهاب الى المحكمة ضد نادي حياته، لكن من دون أن يخفف من حدة هجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، متهما اياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجانا في نهاية الموسم الماضي.

وهي ليست المرة الاولى التي ينتقد فيها ميسي مجلس الادارة وتحديدا بارتوميو الذي يواجه ضغوطات متزايدة من قبل انصار النادي لاجراء انتخابات مبكرة.

ففي 30 مارس الماضي، رد ميسي على ادارة النادي التي انتقدت لاعبي الفريق الاول لعدم القيام بتقليص رواتبهم من اجل مساعدة النادي خلال الضائقة المالية التي يعيشها جراء فيروس كورونا المستجد وتوقف الدوري المحلي، منتقدا موقفها.

وفي فبراير 2020، ألقى الفرنسي اريك أبيدال المدير الرياضي آنذاك اللوم على اللاعبين في مسألة اقالة المدرب ارنستو فالفيردي من منصبه قائلا «العديد من اللاعبين لم يكونوا راضين ولم يعملوا كثيرا». وأثار ذلك رد فعل غاضب من ميسي الذي نادرا ما يتكلم في العلن بشأن أمور داخلية، ونشر عبر حسابه على انستغرام منشورا دعا فيه ابيدال الى «تحمل مسؤولية قراراته» و»كشف الاسماء».

ولم يكن لاعب برشلونة السابق وموناكو الفرنسي الحالي شيسك فابريغاس راضيا أيضا عن طريقة عمل ادارة النادي الكاتالوني، كاشفا أول من أمس لدى سؤال عن الموضوع أنه «حزين» بسبب الطريقة التي عومل بها بعض اللاعبين، في اشارة منه الى سواريز بالتحديد.

وتابع «في بعض الأحيان يمكننا القيام بالأشياء بطريقة مختلفة، لاسيما في ما يتعلق بالطريقة التي نتعامل ونحترم بها اللاعبين... نتحدث عن لاعبين تركوا حياتهم من أجل برشلونة... (عن لاعبين) كانوا مثالا يحتذى به وبمثابة الأساطير في النادي» في اشارة ليس الى سواريز وحسب، بل الى التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي ايفان راكيتيتش اللذين لم يكونا ضمن خطط كومان، فتخلى عنهما النادي لصالح انتر الايطالي والخصم المحلي اشبيلية تواليا، أو حتى الى جيرار بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس المهددين من قبل خليفة كيكي سيتيين.

وأضاف فابريغاس بأسف «هذا يحزنني... كرة القدم ليست فقط ما هو موجود على أرض الملعب. خلف الكواليس، هناك الكثير من الأشياء، لاسيما الأشخاص».

