بايرن المنتشي يواجه هوفنهايم

دوليه

يحل بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفاً على هوفنهايم اليوم ضمن المرحلة الثانية من الدوري الالماني. ويدخل بايرن اللقاء وهو منتشي جراء التتويج بلقبه الرابع على التوالي الخميس بالفوز بكأس السوبر الأوروبي بعد تغلبه على اشبيلية الاسباني 2-1 في اللقاء الذي اقيم على ملعب بوشكاش ارينا في المجر. وكان بايرن توج بالثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا قبل أن يكمل الرباعية الخميس.

وأرسل رئيس بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه، رسالة امتنان الى اليويفا، لأنه تمكن من تنظيم كأس السوبر الأوروبي بحضور الجمهور.

وقال رومينيغه «لقد كان شعورا رائعا أن نحتفل بهذا اللقب مع جماهيرنا مرة أخرى. عندما نظرت في الملعب بعد المباراة، رأيت الكثير من مشجعي بايرن ميونخ سعداء».

كما شكر رومينيغه، الاتحاد الأوروبي ورئيسه ألكسندر تشيفرين، على التنظيم الاحترافي للمباراة النهائية.

ورأى أن المباراة كانت «خطوة مهمة لكرة القدم، بعد الأجواء الرائعة التي قدموها في الملعب»، بعد الجدل الذي أحدثته والتظاهرات التي شهدتها بودابست.

وتأتي كلمات رومينيغه بعد شكوك وانتقادات تسبب فيها حضور الجمهور لمباراة الخميس، وهي الأولى في المنافسات الأوروبية التي يسمح للجمهور بحضورها منذ منتصف مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال تشيفرين ان الاتحاد الأوروبي أراد أن يجلب الأمل، وأن يفعل ما فهم أنه «من المناسب القيام به» لدى موافقته على دخول الجمهور الليلة الماضية. وسيقوم الاتحاد الأوروبي مع الحكومة المجرية، بتقييم التجربة، التي تبدو حاليًا بعيدة عن التنفيذ بالنسبة لجميع المباريات، نظرًا لوجود دول لا تزال فيها أبواب الملاعب مغلقة، وأخرى يتم فيها استقبال جمهور وسط قيود عديدة.

واختتم تشيفرين «أسهل شيء بالنسبة لنا هو عدم الفعل والانتظار فقط، لأنه اذا لم تفعل شيئا لن تخطئ ولن يتغير أي شيء».

وكان بايرن افتتح مشواره في الدوري بفوز عريض على شالكه بثمانية اهداف نظيفة وهو مرشح الى مواصلة انتصاراته اليوم.

من جانب اخر حقق آينتراخت فرانكفورت، أول انتصار له في الدوري الألماني هذا الموسم، وتغلب على مضيفه هرتا برلين 3-1 أول من امس، في الجولة الثانية من الدوري.

وأنهى فرانكفورت الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما أندريه سيلفا في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وباس دوست في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل سبستيان رود الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 71، قبل أن يسجل هرتا برلين هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 77، بتوقيع مارتن هينتيرغير، لاعب فرانكفورت، بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع فرانكفورت رصيده بهذا الفوز الى 4 نقاط تصدر بها جدول الترتيب، بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 3 نقاط في المركز السادس.

وتعادل فرانكفورت في مباراته الأولى بالدوري أمام أرمينيا يبلفيلد 1-1، فيما فاز هيرتا برلين على فيردر بريمن 4-1.

