اعتبار توتنهام فائزاً على ليتون

دوليه

تأهل توتنهام الى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الانكليزية، بعد اعتباره فائزا في المباراة التي تم تأجيلها الثلاثاء مع ليتون أورينت (الدرجة الرابعة) جراء ظهور عدة حالات ايجابية لفيروس كورونا في صفوف الأخير.

وحاول أورينت اعادة ترتيب المباراة لكن قوانين كأس الرابطة تقضي بتخسيرهم المواجهة، ما منح سبيرز بطاقة العبور الى الدور الرابع للعب مع تشلسي.

وأعلنت رابطة دوري كرة القدم المنظمة للمسابقة في بيان لها «لم تُقم المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء 22 سبتمبر بين ليتون أورينت وتوتنهام بعدما اصدر مجلس بلدية مدينة والثام فوريست أمرا يمنع باقامتها كما كان مخططا بعد اصابة عدد من لاعبي ليتون أورينت بفيروس «كوفيد-19». واضاف «قررت الرابطة أنه وفقا للقاعدة 5.1 من نظام كأس الرابطة، وبما ان النادي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته باكمال المباراة بموجب أمر المجلس، وبالتالي يعتبر خاسرا في المباراة».

كما تم تأجيل مباراة أورينت في دوري الدرجة الرابعة مع والسال في نهاية الأسبوع، كون الفريق يخضع للحجر الصحي الذاتي.

ويستعدّ توتنهام الآن لخوض أربع مباريات في غضون ثمانية أيام، تبدأ بزيارة نيوكاسل اليوم في الدوري المحلي، ثم يحل رجال البرتغالي جوزيه مورينيو ضيوفا على تشلسي الثلاثاء في كأس الرابطة، ويستضيف ماكابي حيفا الاسرائيلي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس، وينتقل لمواجهة مان يونايتد الأحد في البريميرليغ.

