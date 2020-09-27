فوز مثير لمان يونايتد

دوليه

منحت ركلة جزاء دراماتيكية في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+9) فوزا مثيرا لمان يونايتد على برايتون 3-2 وأول ثلاث نقاط له هذا الموسم في مباراة مذهلة اقيمت امس على ملعب الخاسر في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الانكليزي . وحقق مان يونايتد أول انتصار له في الدوري في مباراة مثيرة ، وسجل أهداف مان يونايتد لويس دينك، لاعب برايتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43 وماركوس راشفورد في الدقيقة 55، وبرونو فرنانديز في الدقيقة في الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء فيما سجل هدفي برايتون نيال موباي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء وسولومون مارش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وحصد مان يونايتد أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث أن مباراته الأولى في الدوري أمام بيرنلي تأجلت، وخسر في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس 3-1 فيما توقف رصيد برايتون عند ثلاث نقاط، علما بأنه خسر أمام تشلسي في الجولة الأولى 1-3 وفاز في مباراته بالجولة الثانية على نيوكاسل 3-0.