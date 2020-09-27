ليستر خسر جهود نديدي 3 أشهر

دوليه

ذكر بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، اول من امس ان لاعب الوسط ويلفريد نديدي سيغيب لمدة 12 أسبوعاً بعد جراحة في أعلى الفخذ. وأصيب نديدي في الفوز يوم الأحد الماضي على بيرنلي بالدوري الانكليزي الممتاز وغاب عن التشكيلة التي خسرت أمام أرسنال في كأس الرابطة يوم الأربعاء. وكان اللاعب النيجيري البالغ من العمر 23 عاماً يشغل بشكل مؤقت مركز قلب الدفاع في غياب المصاب جوني ايفانز. وقال رودجرز في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي اليوم: لسوء الحظ سيغيب لفترة تصل الى 12 أسبوعاً. وأضاف مدرب ليستر قائلاً: شعر ببعض الألم في نهاية الموسم الماضي وتكرر في مباراة بيرنلي لكنه واصل اللعب بروحه القتالية العالية، وبعد خضوعه لفحص بالأشعة عقب المباراة بدت الاصابة سيئة. أثق في تعافيه سريعاً لكننا سنفتقده كثيراً. وأكد رودجرز تعافي ايفانز من اصابة في الفخذ وقال انه سيكون متاحاً في المباراة على ملعب الاتحاد.

